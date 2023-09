Malo: la campanella suona per 1300 alunni

La scuola riparte con tutti i servizi già attivati fin dal primo giorno – Malo

A Malo la campanella suona sul serio

e i 1300 alunni avranno fin dal primo giorno tutti i servizi attivati, per la gioia delle loro famiglie che così potranno immediatamente gestire gli orari dei propri figli, che resteranno tali per l’intera annata scolastica.

Niente orari ridotti, trasporti e sorveglianza parziali: da mercoledì 13 settembre si riparte con il tempo pieno. Ad essere interessati bambini e ragazzi che frequentano l’istituto comprensivo “Ciscato”, composto da due scuole dell’infanzia, quattro primarie e una secondaria.

Se non è un record poco ci manca ma, come assicura soddisfatta l’assessore all’istruzione, Gennj Poggetta, <tutto questo è stato possibile grazie al lavoro congiunto fatto tra scuola e amministrazione comunale che andrà a garantire già dal primo giorno tutti i servizi come trasporto, mensa, sorveglianza>.

Una sinergia

che ha visto come principale interlocutrice della giunta la dirigente scolastica Manuela Scotaccia: <Le famiglie devono avere fin da subito la certezza dell’orario completo per poter gestire al meglio l’organizzazione familiare, cosa non da poco>.

L’assessore Poggetta ribadisce che <il team ha lavorato bene raggiungendo i risultati che ci eravamo prefissi. Sono mamma anch’io e so cosa significa dover gestire i vari orari scolastici dei figli>.

Dirigente e assessore chiosano soddisfatte: <Entrambe auguriamo a tutti gli studenti, docenti, personale scolastico e genitori un buon inizio d’anno fra i banchi delle nostre scuole>.

NELLA FOTO: la scuola secondaria “Ciscato”

Malo, 11 settembre 2023

dr.ssa Monica Rita Filippi Responsabile dei Servizi al Cittadino

Comune di Malo

IC “G. CISCATO” MALO

Scuola statale – ISTITUTO COMPRENSIVO

Dirigente scolastico MANUELA SCOTACCIA

Indirizzo VIA MARANO,53, 36034 MALO (VI) Codice VIIC80800N (Istituto principale) Telefono 0445605202 Fax 0445581418 Email VIIC80800N@istruzione.it Pec viic80800n@pec.istruzione.it Sito web http://www.ciscato.edu.it