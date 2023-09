Historic Club Schio: il Quota Mille, il raduno classico

Ritorna il raduno classico per eccellenza dell’Historic Club Schio: il Quota Mille.

L’evento è inserito nel calendario ASI Trofeo Marco Polo è riservato alle vetture certificate e, nel 2022 ha ricevuto il prestigioso premio della Manovella d’oro, grande riconoscimento dopo l’encomio ASI del 2019.

vuole essere il massimo delle emozioni per gli appassionati di automobili d’epoca che intendano assaporare il piacere della bella guida valicando i più prestigiosi passi alpini con i propri veicoli, attraversando borghi pittoreschi ed immergendosi nella natura attraverso paesaggi montani mozzafiato.

Quest’anno il percorso si svilupperà su strade di montagna dello sviluppo di circa km 250 il sabato e di km 100 alla domenica.

Il rendez vous è fissato per venerdì 15 settembre

con registrazione degli equipaggi a Trafoi presso l’Hotel Bellavista, ovvero l’albergo dell’indimenticabile campione dello sci Gustav Thöni dove si è concluso il Quota Mille dello scorso anno.

I partecipanti potranno recarsi a pranzare al passo dello Stelvio a m 2758, giusto per sgranchire le meccaniche, respirare l’aria fresca e raggiungere con la funivia la vetta per sfiorare le nuvole con le dita.

Cena di gala con la compagnia dell’indimenticabile Gustav Thöni che ci onorerà dei suoi ricordi e della passione che l’ha guidato sulle piste innevate di tutto il mondo.

Nel dopocena Stephan Gander presenterà “La corsa più alta del mondo” che si svolse negli anni Trenta del secolo scorso da Trafoi allo Stelvio e che vide impegnati i più grandi campioni dell’epoca quali Rudolf Caracciola, Hans Stuck, Tazio Nuvolari e Mario Tadini.

Il sabato mattina,

accompagnati dall’aria frizzante di montagna, partenza per il consorzio di Laces dove in un piazzale espressamente riservato per l’occasione, si svolgerà una prova di abilità dove gli equipaggi dovranno dimostrare non comuni doti di affiatamento tra conducente e vettura; non mancherà il “tempo delle mele”, ovvero la degustazione e lo shopping del frutto simbolo della Val Venosta.

Con gli equipaggi elettrizzati, finalmente si volgeranno i cofani per la prima scalata alpina in direzione del passo del Rombo dove la pausa pranzo permetterà di godere dello spettacolo dell’incommensurabile panorama per poi visitare, in territorio austriaco, il Top Mountain Motorcycle Museum.

Dopo avere sognato incredibili avventure su due ruote, si ritornerà alle quattro ruote per scalare la val Passiria su una strada costellata da emozionanti allunghi e ben 40 eccitanti tornanti, per poi scendere la valle Isarco e raggiungere il centro storico di Vipiteno per una sfilata con presentazione delle vetture nel centro storico grazie anche all’amichevole supporto del Nostalgic Car Club di Vipiteno, in modo da condividere con i turisti e gli appassionati la magia del diverso ed antico viaggiare.

Poco fuori Brunico nell’Hotel a Riscone (Reischach), si consumerà Il giusto riposo di uomini e meccaniche, sarà il momento informale in cui i partecipanti potranno condividere le emozioni che li avranno accompagnati in questa densa giornata.

Domenica 17 settembre,

le vetture sfileranno attraverso il centro di Brunico con il supporto del locale Oldtimer Club Pusteria, per poi superare il passo del Furcia sfiorando il Parco naturale Fanes, attraversando Corvara e Colfosco scalando la Val Badia per superare il passo Gardena e scendendo nella Val Gardena: gli appassionati degli sport sciistici saranno deliziati di tanta bellezza fuori stagione!!!.

A Plan de Gralba, nel bellissimo Chalet da Gherard, gran finale di manifestazione con accoglienza degli ospiti ed un appassionante finale sull’eccitante panorama mozzafiato sulle Dolomiti – patrimonio dell’Unesco – stupenda istantanea per un’altra edizione memorabile!

Only the brave, sempre e solo con Historic Club Schio!!!