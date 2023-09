Sojo dei Corvi: cede un appiglio, vola per 20 metri e si infortuna

Poco prima delle 16 il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato dal Suem di Vicenza, per una caduta in parete dalla via Rampega coi corvi, sul Sojo dei corvi.

Primo di cordata, giunto al settimo tiro un 33enne di Limena (PD) era infatti volato, probabilmente per il cedimento di un appiglio, finendo più basso della sosta dove la compagna era riuscito a trattenerlo, senza però poter più parlare con lui.

Dieci soccorritori,

tra i quali un medico, si sono messi a disposizione per un eventuale supporto all’elicottero di Verona emergenza in arrivo, mentre un tecnico si avvicinava al punto dell’incidente calandosi da sopra.

Lo scalatore, che dopo una ventina di metri di caduta aveva riportato la probabile frattura di una caviglia, è stato individuato e recuperato con il verricello.

Imbarcata in una seconda rotazione anche la compagna, con escoriazioni sulle mani da sfregamento con la corda.

L’infortunato è stato trasportato all’ospedale di Santorso.

Tonezza del Cimone (VI), 09 – 09 – 23

