Basket serie B nazionale: la pallacanestro Vicenza espugna Ozzano

Vicenza si regala il secondo turno di Supercoppa – Basket – Group Ozzano – Civitus Allianz Vicenza 64-74 (23-21, 14-23, 16-13, 11-17)

Logimatic Group Ozzano:

Uscito per cinque falli Martini

Civitus Allianz Vicenza:

Allenatori: Cilio per Vicenza e Giuliani per Ozzano.

Arbitri: Foschini di Russi e Cieri di Ravenna.

Uscito per cinque falli Martini.

Basket serie B nazionale a Ozzano Emilia –

Al primo impegno ufficiale stagionale , quello dell^ ormai tradizionale Supercoppa di lega , una disinvolta pallacanestro Civitus Vicenza , seppur priva di Cernivani e Terenzi si impone al pala arti grafiche Reggiani di Ozzano ( 74 a 64 ) , dominando la gara già dal secondo periodo, spezzando così molto presto la resistenza dei padroni di casa , dal roster assai rinnovato nel corso dell’estate , e costretti ad alzare bandiera bianca e a dire addio ai sogni di gloria davanti al proprio pubblico.

Al contrario i berici impressionano già in questo primo turno ad eliminazione diretta, facendosi trovare pronti e raccogliendo i frutti di una preparazione iniziata il 17 agosto. Il marchio di fabbrica è sempre quello, ossia un^ applicazione difensiva che nel secondo tempo ha concesso appena ventisette punti ai bolognesi.

Basket serie B nazionale – Sul fronte offensivo il quintetto di Cilio ha saputo costruire il proprio successo facendo registrare un ottimo 45 per cento al tiro , mandando quattro uomini in doppia cifra , ma soprattutto trovando clamorosamente in Brescianini baby play classe 2005, a Vicenza da un mese e mezzo il match winner con 15 punti , a fronte di un utilizzo pari a 19 minuti!

Una performance notevole condita da un 3 su 3 da 2 punti e 3 su 5 dall’arco. E mercoledi sera la Civitus è attesa al PalaRuggi per sfidare la Virtus Imola, che ha passato il turno battendo l’Andrea Costa nel sentitissimo derby. Altra partita da dentro o fuori.

PRIMO QUARTO.

Primi dieci minuti all’insegna dell’equilibrio , con Ambrosetti ispirato dai 6,75, ma Ozzano risponde colpo su colpo e chiude avanti ( 23 a 21) grazie ad una tripla di Mancini nel finale.

SECONDO QUARTO.

Dopo i primi cinque minuti nei quali le mani risultano piuttosto fredde ( parziale di 5 a 5 ), prende il via lo show di Brescianini che insacca due triple e di fatto dà una grossa mano a Vicenza per realizzare quel parziale di 8 a 0 , che consente ai berici di andare sul 39 a 32 , facendo capire agli avversari che sarà dura venire a capo della contesa. I ragazzi di Cilio insistono e vanno all’intervallo lungo sul 44 a 37.

TERZO QUARTO.

All’inizio del secondo tempo, Cucchiaro si prende un fallo e trasforma i personali del più 8. Successivamente prima Antonietti e poi Riva danno corpo ad un deciso allungo biancorosso. Il punteggio dice 50 a39 per gli ospiti al 26^. Ozzano non vuole uscire definitivamente dalla partita e piazza un parziale di 5 a 0. Antonietti dal canto suo mette la prima tripla personale della serata, che sembra un’autentica mazzata per gli avversari. Ma i ragazzi di Giuliani hanno un sussulto, che permette loro di tornare a meno quattro al suono della terza sirena (57 a 53 per Vicenza ).

ULTIMO QUARTO.

E’ Riva a far esultare la propria panchina con una tripla dopo 30 secondi. Cortese trasforma due tiri liberi , ma a questo punto si materializza nuovamente Brescianini che prima trova il fondo della retina per la terza volta dai 6,75 e poi si toglie la soddisfazione di metterne altri 2 raggiungendo quota 15 personali e lanciando Vicenza sul + 12 ( 67 a 55 ). Con sei minuti da giocare ancora il compito per i bolognesi è veramente arduo. Ed in effetti è Luca Brambilla ( foto di copertina ) che segna la tripla del + 13. La pratica è definitivamente archiviata.

Per i berici il secondo turno è realtà.

Basket serie B nazionale

Riccardo Giuntini