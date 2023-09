Multati dalla Polizia gestore e clienti fumatori – Locale notturno abusivo a Vicenza, finta associazione culturale no-profit

Nella nottata di giovedì scorso

gli Agenti della Squadra “Volanti” sono stati inviati dalla Centrale Operativa della Questura ad effettuare un controllo presso un Locale notturno.

Locale in zona viale Della Pace, ove era stata segnalata una situazione di turbativa della quiete pubblica dovuta alla musica ad alto volume.

Nell’occasione,

gli Agenti della Polizia di Stato hanno riscontrato che il predetto Locale

era del tutto privo di autorizzazioni

della SCIA autorizzatoria alla somministrazione di bevande alcooliche ,

, che agiva come una Associazione privata benché nessuno degli avventori fosse socio o fosse stato informato che per accedervi avrebbe dovuto associarsi.

Inoltre,

sempre durante il controllo i Poliziotti hanno sorpreso alcuni degli avventori mentre stavano fumando tranquillamente all’interno del Locale.

A richiesta degli Agenti, costoro hanno risposto che “…nessuno mi hai mai impedito di fumare qui dentro….”.

Al titolare del locale, un 47enne vicentino, è stata pertanto comminata una sanzione amministrativa di 5.000 €, mentre i “fumatori” sono stati sanzionati con una ammenda di 275 €.

In considerazione di quanto riscontrato durante i controlli, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha dato disposizioni alla Divisione di Polizia Amministrativa di avviare le procedure finalizzate alla chiusura del predetto Locale.

“Il rispetto delle normative

che regolano la gestione di un Pubblico Esercizio sono fondamentali per garantire la sicurezza di dipendenti ed avventori – ha sottolineato il Questore Sartori –.

Per questo motivo i controlli che vengono effettuati in Bar, Discoteche e, più in generale, in tutti i Locali aperti al pubblico sono finalizzati a verificare che tali normative vengano applicate con rigore, e ciò anche per evitare che coloro che cercano di eludere la legge possano agire indisturbati in un contesto di vera e propria “concorrenza sleale” nei confronti di chi, invece, tali leggi le rispetta con correttezza e senso civico”.

Questura di Vicenza – COMUNICATO STAMPA del 9 settembre 2023