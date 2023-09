Figura, Paolino/Tuba chiudono al 4° posto la danza dello Junior GP di Istanbul

A Istanbul (Turchia) è giunta a conclusione la terza tappa dello Junior Grand Prix di pattinaggio di figura. Nella danza, l’Italia presentava la coppia formata da Giulia Isabella Paolino e Andrea Tuba.

I pattinatori tesserati per la Mezzalunga Ghiaccio occupavano la terza posizione dopo la Rhythm Dance, tenutasi nella giornata di venerdì.

Sabato,

nella danza libera, Paolino/Tuba si sono dovuti inchinare alla rimonta degli svizzeri Gina Zehnder/Beda Leon Sieber, autori del punteggio più alto nel segmento di gara decisivo.

Gli azzurri (141.37) sono stati superati di poco più di due punti dagli elvetici (143.65). Il successo è stato appannaggio degli ucraini Mariia Pinchuk/Mykyta Pogorielov, che hanno avuto ragione degli statunitensi Yahli Pedersen/Jeffrey Chen.

È dunque sfumata per un’inezia la possibilità di riportare l’Italia sul podio di una tappa di danza dello Junior Grand Prix a quasi 14 anni di distanza dalla piazza d’onore raccolta da Lorenza Alessandrini/Simone Vaturi nel 2009 a Dresda.

un piazzamento nelle prime quattro posizioni non veniva raccolto da un decennio, quando Sofia Sforza/Francesco Fioretti furono, appunto, quarti a Città del Messico.

Gli allievi di Valter Rizzo e Brunilde Bianchi hanno comunque migliorato di quasi 11 punti il punteggio realizzato due settimane orsono nella tappa di Bangkok, stabilendo di conseguenza il nuovo primato personale della loro neonata carriera.

Di seguito i risultati della tappa di JGP di Istanbul.

Lo Junior Grand Prix proseguirà a Osaka (Giappone), dove settimana prossima si disputerà la quarta tappa stagionale.

Fonte FISG

Danza

Più che uno sport, la danza su ghiaccio è una forma d’arte: eleganza, classe e spirito si fondono e danno vita a un’esperienza, ancor prima che a una performance.

Un racconto in musica dove la tecnica del pattinaggio è al servizio del ballo nella sua dimensione più magica: emozioni in serie si schiudono, passo dopo passo, seguendo le sinuose evoluzioni degli atleti.

Disciplina esclusivamente di coppia,

premia più di ogni altro aspetto il lato artistico dell’esibizione, con estrema attenzione per l’interpretazione musicale, l’intensità e l’espressività dei protagonisti e la loro complice intesa nella realizzazione dell’esercizio.

Uomo e donna quasi sempre in contatto, senza alcun salto né sollevamento estremo: a risaltare, in questo genere di prova, non sono dunque le acrobazie bensì la precisione dei passi e soprattutto la coreografia, così come la capacità di esprimere a pieno il senso e il gusto di un ritmo musicale.