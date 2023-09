Controlli Fiera “VicenzaOro 2023”: Polizia ferma due pregiudicati con attrezzi da scasso

Allontanati i due pregiudicati da Vicenza con Fogli di Via Obbligatori

Nel primo pomeriggio di ieri gli Agenti della Polizia di Stato impiegati nei servizi di prevenzione e vigilanza nell’ambito dell’evento fieristico “VICENZAORO” hanno fermato, in via dei Frassini, due soggetti con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità. In particolare contro la persona e contro il patrimonio: tali M.L., 55enne cittadino italiano residente a Castelfranco Veneto, e C. M, 32enne anch’egli cittadino italiano residente a Cornedo Vicentino.

Alle ore 15.00 circa, infatti, durante un controllo di routine dei veicoli in transito in zona Fiera veniva notata aggirarsi con fare sospetto una VW Golf bianca con a bordo i due individui.

Controlli all’auto

Dopo averla fermata, all’atto del controllo gli Agenti riuscivano a scorgere, seminascosti nella parte posteriore della vettura, un martello frangi-vetro ed un set di guanti in plastica. Strumenti da utilizzare verosimilmente per compiere furti con scasso su automobili utilizzate dai rappresentanti orafi. Oltre che dagli espositori impegnati nella Fiera “VICENZAORO”.

A quel punto i soggetti venivano accompagnati presso gli Uffici della Questura per procedere ad una verifica più approfondita. Ma anche con una perquisizione personale, ed alla completa identificazione di costoro.

Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria gli Agenti procedevano alla denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Vicenza. Denuncia per il possesso ingiustificato di strumenti di effrazione. Nonché al sequestro di guanti e martello frangi-vetro.

Tenuto conto di quanto riscontrato dagli Agenti, nonché dei gravi e specifici precedenti emersi a carico dei due soggetti, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso nei confronti di entrambi altrettanti Fogli di Via Obbligatori dal Comune di Vicenza, con Divieto di farvi ritorno nei prossimi 3 anni.

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa

Comunicato del 9 Settembre 2023