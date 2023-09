Team Bassano verso il “Grappolo” Storico

Otto gli equipaggi dall’ovale azzurro al via del rally astigiano valevole per T.R.Z. Memory Fornaca e Trofeo Michelin – Team Bassano

Nuovo appuntamento in Piemonte

per il Team Bassano, pronto a schierare i propri portacolori alla terza edizione del Rally “Il Grappolo” Storico, in programma a San Damiano d’Asti.

Questo nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 e con validità per il T.R.Z. della Prima Zona, per il Memory Fornaca oltre che per il Michelin Trofeo Storico.

Otto gli equipaggi dall’ovale azzurro

in un elenco iscritti che sfiora la settantina di presenze con ben sei Porsche 911 nelle varie versioni, a partire dalla SC del 3° Raggruppamento di Roberto Rimoldi che ritrova Roberto Consiglio a navigarlo; vettura simile anche per “MGM” in coppia con Marco Torlasco e per Claudio Azzari assieme a Massimo Soffritti.

Con la SC/RS Gruppo B sarà al via Ermanno Sordi navigato da Samuele Sordelli.

Con le restanti due RS del 2° Raggruppamento si schierano Roberto Giovannelli e Gianvittorio Bianchi, navigati rispettivamente da Isabella Rovere e Maurizio Torlasco.

Nella rassegna tutta di auto tedesche figurano anche l’Opel Kadett GT/e di Massimo e Matteo Migliore oltre alla BMW 2002 Ti di Luca Prina Mello con Simone Bottega alle note.

Otto le prove speciali

da affrontare, col doppio passaggio sulla “Agliano” nella giornata del sabato e le restanti sei – tre da ripetersi – l’indomani. Partenza ed arrivo a San Damiano d’Asti.

Dal rally si passa alla velocità

in circuito grazie al Campionato Italiano della specialità che farà tappa all’Autodromo di Vallelunga per sesto appuntamento stagionale sugli otto in programma; a difendere i colori del Team Bassano, oltre all’attuale leadership di classe, ci sarà Fulvio Luca Bressan alla guida di una BMW 1602 al suo quarto impegno dell’anno dopo aver corso ad Imola, Monza e Misano.

Un flash, in chiusura,

sulle gare dello scorso fine settimana partendo dal quarto posto assoluto, e primo del 2° Raggruppamento, ottenuto da Olindo Deserti e Luigi Pirollo con la Lancia Stratos.

Buoni anche gli esiti della salita “Monte Erice” corsa nel Trapanese.

Buoni grazie a Raffaele Picciurro che ha portato al secondo posto di classe la Porsche 911 RSR grazie alla settima prestazione generale e a Giuseppe Savoca primo di classe e trentesimo assoluto con la Fiat Ritmo 75 Gruppo 2.

