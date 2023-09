Siti web per spedire pallet in Italia ed Europa

Hai bisogno di spedire pallet per la tua azienda ed hai scoperto che i costi di spedizione sono più alti di quanto pensavi? Oppure devi trasferirti in un’altra città e vuoi organizzare un piccolo trasloco su pallet? Nessun problema, questa guida è stata pensata apposta per te.

Nelle prossime righe, ti presenterò i principali siti specializzati in spedizioni di pallet che puoi utilizzare in situazioni come quelle sopra descritte. Queste piattaforme ti consentono di confrontare diversi vettori di spedizione e di scegliere quello più economico o adatto alle tue esigenze specifiche. Inoltre, grazie al loro volume di spedizioni, spesso offrono tariffe di trasporto convenienti ai propri clienti.

Attraverso i siti specializzati in spedizioni di pallet che elencherò di seguito, potrai generare comodamente da casa questo documento e scegliere varie opzioni relative al corriere, al ritiro del pallet ed alla spedizione stessa. Ti guiderò attraverso il processo passo dopo passo, anche se il procedimento di solito è molto simile. Tuttavia, dovrai essere in grado di stampare la lettera di vettura, quindi assicurati di avere una stampante a disposizione.

Il mio consiglio quando devi spedire un pallet è di inserire i dettagli di spedizione in più di un sito web e confrontare le soluzioni offerte per trovare quella più adatta alle tue esigenze. Lo stesso corriere potrebbe offrire tariffe e prezzi diversi su diversi siti. Sei pronto a iniziare? Bene, allora continua a leggere!

SpedireAdesso.com

Una delle prime soluzioni che ti consiglio di considerare è SpedireAdesso.com, che si differenzia dai semplici comparatori di prezzi. Molto indicato per chi non ha molta dimestichezza con questo tipo di spedizioni. Si tratta di una piattaforma di spedizioni specializzata, il che significa che non dovrai selezionare il corriere da utilizzare: SpedireAdesso.com ti suggerirà direttamente il corriere più efficiente per la tua specifica tratta.

Puoi organizzare spedizioni in Italia e all’estero con servizio di ritiro a domicilio e tempi di consegna rapidi e affidabili, che solitamente vanno da 2 a 3 giorni in Italia e da 4 a 6 giorni lavorativi per le spedizioni in Europa. La consegna può essere effettuata direttamente al domicilio indicato.

Durante il trasporto, potrai monitorare il percorso del tuo pallet online in tempo reale, e per qualsiasi necessità, c’è un servizio di assistenza multicanale con un team di professionisti disponibili via email, chat, WhatsApp e telefono dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00. Interessante, vero? Allora, non esitare a sperimentare da solo quanto è semplice utilizzare SpedireAdesso.com.

Per programmare la spedizione con SpedireAdesso.com, basta accedere alla homepage del sito e compilare il modulo semplice che appare sullo schermo con i dettagli sulla partenza e la destinazione, il numero di pallet da spedire e le relative caratteristiche: peso, altezza, larghezza e profondità. Successivamente, fai clic su “Calcola” per visualizzare il tuo preventivo.

Dopo di che, premi il pulsante “Spedisci ora” e completa i moduli successivi con i dati del mittente, la data del ritiro (che avverrà tra le 09:00 e le 18:00 del giorno da te scelto), i dettagli del destinatario e altre informazioni sulla spedizione, come ad esempio la descrizione del contenuto del pallet. Infine, potrai scegliere se desideri ricevere una fattura e accettare i termini d’uso di SpedireAdesso.com spuntando le caselle pertinenti. Completa il pagamento scegliendo uno dei metodi di pagamento sicuri supportati, tra cui carta di credito, PayPal o bonifico, per confermare la spedizione.

Il corriere verrà a ritirare il tuo pallet nella data da te scelta, e potrai monitorare la spedizione online in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, visita il sito web di SpedireAdesso.com

Guarda il video di SpedireAdesso.com per spedire pallet

Palletways.com

Se stai cercando una soluzione altamente specializzata dedicata alle aziende Palletways.com è un altro sito che merita la tua attenzione. Questo servizio è dedicato esclusivamente alle spedizioni di pallet e offre una vasta rete di corrieri specializzati in questo settore.

Palletways ti permette di connetterti con una rete di distribuzione europea estremamente efficiente, garantendo tempi di consegna rapidi e servizi di ritiro e consegna personalizzati. Grazie alla loro esperienza nel trasporto di merci su pallet, sono in grado di gestire le spedizioni in modo affidabile e professionale.

Il sito it.palletways.com ti consente di richiedere preventivi personalizzati in base alle tue esigenze specifiche, consentendoti di pianificare la spedizione in modo efficiente e conveniente, ma è necessario prima registrarti. Solo dopo che il tuo account sarà stato abilitato allora potrai procedere con le richieste di preventivo e di ordine.

La divisione Corporate Sales/Clienti Direzionali di Palletways è dedicata ai clienti che gestiscono spedizioni da diverse fonti o che intendono consegnare le loro merci presso gli hub di smistamento della rete.

Grazie alla copertura estensiva del territorio, offrono servizi di spedizione nazionali e internazionali per merci su pallet, per chi deve trasportare quantità frazionate di merci verso diverse destinazioni.

Tra i servizi aggiuntivi messi a disposizione troviamo:

Contrassegno – CCR (Commissioni Contrassegno Rimborsato)

Servizio Timed e GDO Timed (consegna programmata a un orario specifico)

Ritiri e triangolazioni

Sponda idraulica

Gestione pallet a rendere

Assicurazione con tariffe competitive

Sistema KPI avanzato

Opzione di spedizione diretta

Procedure speciali per merci di alto valore

Sistema di immissione diretta per grandi volumi di traffico

I servizi di Palletways sono flessibili e adatti sia a soluzioni a lungo termine che a esigenze immediate. Sono in grado di gestire anche ordini con consegna il giorno successivo, ideali per situazioni come il pick and pack o il deposito stagionale. Inoltre, potrai usufruire di un servizio clienti dedicato che ti supporterà in ogni fase del processo di spedizione

Oneexpress.it

Se la tua ricerca per spedire pallet ti porta a considerare ulteriori opzioni, è opportuno esaminare anche il sito OneExpress.it. Questo servizio di spedizioni di pallet e collettame è noto per la sua vasta rete di corrieri e spedizionieri affidabili in tutta Italia. Anche questo sito web è soprattutto consigliato per i clienti azienda, più che per i privati.

In soli 15 anni, One Express ha conquistato la posizione di primo network per pallet in Italia ed è il leader indiscusso delle spedizioni espresse su pallet in tutta Europa. Fondata nel 2008 con 35 affiliati e una movimentazione annuale di 363.300 pallet, oggi contiamo ben 135 affiliati e gestiamo un impressionante volume di 2.829.278 pallet all’anno.

OneExpress.it offre una piattaforma intuitiva che ti consente di pianificare le tue spedizioni di pallet in modo rapido e conveniente. Puoi inserire i dettagli della tua spedizione, tra cui peso, dimensioni e destinazione, per ottenere preventivi competitivi in pochi clic. Inoltre, OneExpress.it offre una gamma di servizi di spedizione personalizzabili per soddisfare le tue esigenze specifiche, inclusi tempi di consegna rapidi e servizi aggiuntivi come l’assicurazione sul carico.

Con il servizio collettame o groupage p-mix LTL, gli affiliati di One Express effettuano il ritiro di merci non solo su pallet, ma anche in cartoni. Il servizio di consegna LTL (Less Than Truckload) in One Express è denominato “p-mix” (pallet misto). Nei loro hub, durante le ore notturne, i pacchi vengono accuratamente caricati su pallet e distribuiti alle diverse destinazioni, consentendo ai clienti di recuperare preziose 24 ore. La One Express si occupa di ogni dettaglio per garantire un servizio completo ai propri clienti.

Con un servizio clienti efficiente e un’ampia esperienza nel settore della logistica, OneExpress.it è un’opzione da considerare se desideri spedire pallet in modo efficiente e affidabile in Italia.