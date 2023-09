Schio: corsi di musica gratuiti per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale mette a disposizione 27 posti gratuiti per partecipare ai corsi di musica organizzati dall’associazione “Accademia Musicale” di Schio e rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.

Nello specifico, per l’anno 2023/2024, i posti disponibili sono 19 per i corsi di propedeutica musicale e sono riservati ai bambini dai 3 ai 6 anni con 32 lezioni da 45 minuti ciascuna. Gli altri 8 posti, invece, sono per i corsi di chitarra (4 posti per i bimbi dai 7 ai 10 anni e 4 posti per i ragazzi dagli 11 ai 15) con 32 lezioni di 60 minuti ciascuna. Quanti parteciperanno ai corsi di chitarra, però, dovranno essere in possesso dello strumento.

Come fare per presentare la domanda

Per presentare domanda per i corsi di musica c’è tempo fino alle ore 12 del 15 settembre, mentre per accedere al bando è necessaria la residenza dell’allievo a Schio e un ISEE relativo a prestazioni per minorenni, o a famiglie con minorenni, non superiore a 30mila euro. A carico delle famiglie, comunque, rimane il costo di iscrizione all’associazione “Accademia Musicale” per l’anno 2023/2024 che ammonta a 50 euro.

Le lezioni inizieranno a partire dalla prima settimana di novembre e si terranno una volta alla settimana nella sede dell’Accademia di via Baratto. L’orario delle lezioni, invece, sarà concordato con le famiglie. L’assegnazione dei posti sarà in base alla graduatoria predisposta dal Servizio Scuola, privilegiando il valore ISEE più basso e per il corso di chitarra si terrà conto anche del punteggio di un test attitudinale tenuto dai docenti dell’Accademia. Nell’eventualità di domande presentate da fratelli e, in caso di un numero di richieste superiori ai posti disponibili, verrà assegnato un posto gratuito per nucleo familiare.

Per presentare domanda è necessario accedere allo sportello telematico polifunzionale del Comune di Schio. Per info contattare lo 0445691236.

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa

Schio (VI), 08 agosto 2023