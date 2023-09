Montorso Vicentino: la storia dei Pellizzari, pionieri dell’industria

L’incontro è organizzato dall’Accademia Olimpica in collaborazione con il Comune di Montorso Vicentino e il Comitato Pellizzari e con la partecipazione dell’ITIS «Alessandro Rossi»

La storia dei Pellizzari, pionieri dell’industria: giovedì 14 settembre a Montorso un incontro in ricordo di Giacomo e di Antonio

La genialità innovativa

e lo spirito imprenditoriale di Giacomo Pellizzari, da un lato, la passione per la musica e gli interessi culturali del figlio Antonio, dall’altro, saranno i temi dell’incontro su “La storia dei Pellizzari, pionieri dell’industria”, organizzato per giovedì 14 settembre alle 18, a Villa da Porto di Montorso Vicentino, dall’Accademia Olimpica, in collaborazione con il Comune e il Comitato Pellizzari e con la partecipazione dell’ITIS «Alessandro Rossi» di Vicenza.

Il convegno,

che si tiene in occasione del 140° anniversario della nascita di Giacomo (1883-1955) e del centenario di quella di Antonio (1923-1958), intende ricordare i due grandi protagonisti dell’industria vicentina, che con la loro tenacia, competenza ed inventività hanno costruito un’impresa-pilota dell’elettromeccanica italiana, facendone il motore dello sviluppo non solo economico, ma anche culturale e sociale di Arzignano e della valle del Chiampo.

Dopo un saluto

del sindaco di Montorso, Diego Zaffari ,

, del presidente dell’Accademia Olimpica, Giovanni Luigi Fontana ,

, del presidente del Comitato Pellizzari, Luca Balsemin,

l’incontro proseguirà con una relazione dello stesso Fontana, volta ad approfondire la figura di Giacomo Pellizzari, inventore ed uomo-azienda, che, dopo la formazione all’Istituto Rossi di Vicenza, fece dell’innovazione e della specializzazione le strategie vincenti per la creazione di un’impresa leader alle origini del polo elettromeccanico di Montecchio-Arzignano.

L’elettronica industriale

sarà al centro dell’intervento di Giorgio Mariga, già docente dell’ITIS «Alessandro Rossi», che analizzerà i rapporti tra i Pellizzari e Giuseppe Magnifico, insegnante all’Istituto vicentino e poi all’Università di Padova, nell’ambito di un settore fondamentale per lo sviluppo industriale del secondo dopoguerra.

Tra impresa e cultura si mosse il breve cammino di Antonio, figlio di Giacomo, scomparso prematuramente all’età di 35 anni.

Sulla spinta della vocazione per la musica, nel 1951 egli fondò la Scuola di musica “Antonio Vivaldi” e, successivamente, la “Scuola di Arzignano”, un esperimento senza precedenti, finalizzato a favorire l’incontro dei lavoratori e dei cittadini con le migliori espressioni della cultura del loro tempo.

Dei suoi poliedrici interessi

e dell’amore per la musica parlerà Vittorio Bolcato, accademico olimpico, che si soffermerà in particolare su due LP da lui realizzati con il “Magnificat” di Bach e il “Gloria” di Vivaldi. Il ricordo di Antonio Pellizzari proseguirà nelle parole di Bepi De Marzi, accademico olimpico e compositore, il cui intervento, dal titolo “Musicisti e impiegati”, presenterà inediti risvolti della personalità e delle iniziative del giovane imprenditore-musicista, in particolare per il coinvolgimento delle maestranze nelle sue attività.

De Marzi parlerà inoltre dei dialoghi quindicinali tra i compositori Gian Francesco Malipiero e Arrigo Pedrollo.

Al termine, una testimonianza tra pubblico e privato di Roberto Negri, nipote dei Pellizzari.

