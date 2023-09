Lonigo Distribution Center: operazione immobiliare completata

Prelios SGR: completata operazione immobiliare Lonigo Distribution Center in provincia di Vicenza

Prelios SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Prelios, ha concluso una importante operazione immobiliare – attraverso il Fondo Eos – che ha visto lo sviluppo, la compravendita e la locazione del Lonigo Distribution Center, situato a Lonigo in provincia di Vicenza.

Completato a luglio 2023,

Lonigo Distribution Center è un centro logistico all’avanguardia che comprende spazi dedicati allo stoccaggio che si estendono su una superficie di circa

44.400 metri quadrati illuminati da finestre a nastro, per un totale di 46 baie di carico su doppio fronte. Oltre a uffici moderni e spogliatoi, si aggiungono anche il servizio di guardiania, 14 parcheggi camion e 94 parcheggi auto.

Il centro logistico

garantisce elevati standard di qualità e sostenibilità, grazie all’ottenimento della certificazione LEED Gold. Lonigo Distribution Center è situato in una posizione strategica in prossimità sia dell’autostrada A4, che garantisce una copertura dell’area nord- est dell’Italia, sia del corridoio del Brennero che offre una connessione con il resto dell’Europa.

L’operazione, che ha coinvolto Prelios SGR e il Gruppo Tonon, ha riscosso particolare interesse tra gli operatori del settore logistico fin dalle prime fasi di sviluppo rendendo velocemente possibile la sottoscrizione del contratto di locazione da parte di Bracchi Srl, multinazionale della logistica con sede nel Bergamasco.

Alessandro Marrese,

Director Asset & Development Management di Prelios SGR, afferma:

“Abbiamo creduto molto in questa operazione, sviluppando una piattaforma di dimensioni importanti per i nostri clienti. Questo straordinario risultato non sarebbe stato raggiunto senza tutto il grande impegno profuso dalla filiera della nostra Sgr, dallo scouting dell’opportunità fino alla sua esecuzione.

Siamo molto soddisfatti della grande rapidità con la quale è nato il rapporto con un’importante realtà come Bracchi e di aver messo in campo le nostre diverse professionalità per il raggiungimento dell’obiettivo”.

Al successo dell’operazione ha contribuito anche il coinvolgimento attivo dei team Investment Properties e Landlord Representation, del dipartimento Industrial & Logistics di CBRE Italy.

