Vivaldi e i concerti a più strumenti – Frau Musika al Teatro Olimpico sotto la direzione di Andrea Marcon

l’orchestra su strumenti originali Frau Musika torna ad esibirsi al Teatro Olimpico sotto la direzione di Andrea Marcon. In programma ci sono gli esuberanti Concerti a più strumenti solisti di Vivaldi. Repliche nei giorni successivi a Feltre, Verona e Cortina d’Ampezzo. Pochi i biglietti ancora disponibili per l’Olimpico.

Nato da un’idea di Andrea Marcon

e reso possibile grazie al mecenatismo di Fondazione Cariverona attraverso lo strumento dell’Art Bonus, il progetto artistico-formativo Frau Musika entra nel vivo dal 13 al 16 settembre con una produzione incentrata sui Concerti “con molti istromenti” di Antonio Vivaldi.

Si tratta di un corpus di lavori orchestrali particolarmente esuberante che si distingue per l’ampio organico utilizzato – al complesso degli archi si aggiungono di volta in volta più strumenti solisti a formare diversi piani concertanti – e per una ricchezza timbrica che non trova eguali nella produzione italiana dell’epoca.

Il compositore veneziano si dedicò assiduamente a questo fortunato genere musicale fin dagli anni Dieci del Settecento ispirandosi a due straordinari complessi da camera che ben conosceva: l’Orchestra della corte di Dresda e l’orchestra, tutta al femminile, dell’Ospedale della Pietà di Venezia, formata da un gruppo di “putte” dalla divisa rossa che venivano avviate agli studi musicali già dalla tenera età. Erano proprio le ragazze della Pietà ad eseguire, quasi sempre in anteprima, i Concerti a più strumenti che uscivano dall’ispirata penna di Vivaldi e poi esportati a Nord.

Diretta da Andrea Marcon,

Frau Musika propone nelle quattro serate in programma – mercoledì 13 settembre all’Olimpico di Vicenza, giovedì 14 alla Cattedrale San Pietro Apostolo di Feltre, venerdì 15 al Teatro Filarmonico di Verona (nell’ambito del festival Settembre all’Accademia) e sabato 16 all’Alexander Girardi Hall di Cortina d’Ampezzo – un’ampia selezione di questi capolavori all’interno della quale spiccano il Concerto in Sol minore “per l’Orchestra di Dresda”, il Concerto per flauto traverso, archi e continuo “La notte”, il sontuoso Concerto in Fa maggiore RV 569 che allinea violino principale, due oboi, fagotto e due corni da caccia e il virtuosistico Concerto in Do maggiore RV 443 per ottavino, archi e basso continuo.

Completano il programma

il Concerto per due corni in Fa maggiore RV 538,

il Concerto per due violoncelli in Sol minore RV 531,

il Concerto per quattro violini e violoncello in Si minore RV 580

il Concerto RV 576 in Sol minore per violino, oboe, archi e basso continuo.

Le parti solistiche sono affidate ai maestri d’orchestra di Frau Musika – per l’occasione preparati dai tutor Alberto Salomon, Gianpiero Zanocco, Alessandro Denabian e Elisa Bognetti – che un paio d’anni fa sono stati selezionati fra i migliori musicisti under 30 a livello internazionale per intraprendere un percorso di alta formazione e di approfondimento sulla prassi esecutiva con strumenti originali.

Un terzo degli strumentisti impegnati in questa produzione vivaldiana è di nazionalità italiana, il resto proviene da vari Paesi europei, sudamericani e asiatici.

Il concerto di mercoledì 13 settembre al Teatro Olimpico inizia alle ore 20:30. In vendita – biglietti da 10 a 15 Euro sul circuito Vivaticket – ci sono gli ultimi ingressi disponibili.

Per informazioni sulle altre date e prenotazioni: 0444 326598 o concerti@fraumusika.eu

