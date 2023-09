Basket serie B nazionale: per la pallacanestro Vicenza scocca l’ora della Supercoppa

L’amichevole vinta 90 a 83 e giocata al PalaGoldoni contro San Bonifacio (serie b interregionale) è servita alla pallacanestro Vicenza per meglio approcciare il primo impegno ufficiale stagionale ,la Supercoppa di categoria, ormai tradizionale antipasto di campionato e che vedrà i ragazzi di coach Cilio impegnati sabato sera sul parquet di Ozzano Emilia, contro un team di pari grado in una gara ad eliminazione diretta.

Al termine

del lungo confronto con i veronesi, dal momento che si è giocato per cinque periodi, su richiesta dei due allenatori e con un massiccio utilizzo dei giovani, Luca Antonietti, ala pivot biancorossa, giunto quest’estate da Legnano (foto di copertina ) ha affermato:

“Con la preparazione siamo partiti forte, stiamo lavorando duramente e correndo molto. Abbiamo già messo parecchi giochi per favorire l’inserimento dei nuovi. Devo dire che mi sto trovando molto bene con l’allenatore, ma anche con lo staff ed i compagni. La nostra forza sarà quella d’impegnarci a testa bassa e fare gruppo. Questi primi venti giorni sono stati intensi. Dalle prime due uscite con Mestre e San Bonifacio dobbiamo cogliere tutti gli aspetti sia quelli positivi che negativi per arri vare al meglio alla sfida di Supercoppa, un evento importante al quale teniamo.

Lei è entrato a far parte di un gruppo consolidato:

“I miei nuovi compagni danno modo di legare e fare subito amicizia fuori dal campo ed in questo modo, secondo me, diventa più facile amalgamarsi.”

Quali sono le sue principali caratteristiche?:

“Negli anni mi sono costruito un tiro da fuori affidabile e questo mi consente di avere una doppia dimensione e comunque il mio punto di forza è il gioco interno spalle a canestro.

Negli ultimi due anni ho ampliato la mia visione di gioco, non limitandomi a concludere , ma a cercare un compagno libero per passargli la palla mettendolo in condizione di prendersi un buon tiro.

E anche in difesa cerco di dare sempre il cento per cento e in quanto agonista mi piace buttarmi su tutti i palloni.”

Sabato c’è la Supercoppa:

” Ci aspetta Ozzano che è un mix di giovani e giocatori esperti. Puntano molto sull’intensità difensiva e giocano anche con quintetti piccoli per sorprendere gli avversari con l’efficace transizione offensiva.”

Quale è stato il suo primo impatto con la città?:

“Io sono di Torino. Ho visto molto Verona. Vicenza mi mancava ed è stata una bella sorpresa. Me ne avevano parlato molto bene ed in effetti ne sono rimasto colpito durante le passeggiate che sono riuscito a fare in centro, compatibilmente con gli orari di allenamento.”

Tutti pronti i 36 club di serie B nazionale

a tuffarsi in questa Supercoppa, primo reale banco di prova ma soprattutto primo trofeo stagionale in palio. Pallacanestro Vicenza, come detto impegnata ad Ozzano Emilia sabato con palla a due alle 20,30 .

In questa sfida secca la vincente passa al secondo turno, dove affronterà la vincente del derby di Imola fra la Virtus e l’Andrea Costa. Il quintetto berico si presenta al match rimaneggiato a causa delle assenze di Cernivani e Terenzi.

La manifestazione vivrà il suo epilogo a Montecatini Terme nel fine settimana 23 e 24 settembre con la final four che ci fornirà il nome della squadra che alzerà il trofeo al cielo.

Riccardo Giuntini