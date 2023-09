Vicenza, dall’8 settembre l’iniziativa: “Arte a km zero… o quasi”

In contra’ San Gaetano Thiene a Vicenza “Arte a km zero… o quasi”

“Arte a km zero… o quasi”, il progetto curato da Edoardo Maria Maggiolo per l’assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività della città propone esposizioni e corsi per bambini dedicati a temi ambientali e culturali da settembre fino a fine 2023.

La terza edizione dell’iniziativa si terrà, come di consueto, in contra’ San Gaetano Thiene, laterale di corso Palladio ma sia aprirà anche ad altri luoghi della città. Promuoverà l’arte del territorio spazi aperto, visibili a tutti.

Il programma

Le prime opere che si potranno ammirare venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre dalle 10 alle 19 sono realizzate da Roberta Piasentin. L’esposizione dal titolo “Colore, colore e ancora colore” vede l’allestimento scenografico “Cosmo” a cura di Edoardo Maria Maggiolo.

Fortemente convinta che i colori vivano dentro di noi e che siano manifestazione del nostro io, Roberta, anche attraverso la sue forme, esprime il suo stato d’animo.

Un percorso lungo, di introspezione, ma anche di studio che la portano ad affrontare con entusiasmo tematiche che l’arricchiscono personalmente.

Roberta Piasentin nasce a Vicenza nel 1990. Si diploma nel 2009 in presso il Liceo Artistico A. Martini, dove si appassiona alla pittura astratta e informale. In seguito si forma all’Accademia di Belle Arti di Venezia e conferma il suo stile incisivo e grezzo. Nel 2016 si diploma presso l’accademia Laba di Brescia in arteterapia, si concentra così sull’importanza e il significato del colore. Particolari della sua pittura sono il segno ruvido preso da approfondimenti sull’arte africana, accostamenti di colori accesi, che diventano il soggetto dei lavori e le sensazioni che essi possono trasmettere.

Il 7 e 8 ottobre, dalle 10 alle 19 sarà la volta della pittrice Veronica De Caroli con “Riflessioni” e con l’allestimento scenografico “Connessioni” a cura di Edoardo Maria Maggiolo. Il punto di osservazione originale e irripetibile è il pittore. Solitudine e profonda riflessione intima sono fonti di ispirazione.

L’appuntamento che chiude l’anno è con l’illustratore Roberto Matteazzi, l’11 e il 12 novembre, dalle 10 alle 19 con l’esposizione “Bianco e Nero” e l’allestimento scenografico “Famiglia” a cura di Edoardo Maria Maggiolo. La passione per il disegno è alla base del suo sviluppo artistico. La tecnica del carboncino diventa elemento primario per creare opere intense e sature di emozioni.

Informazioni: 339 4753816, arteakmzero@gmail.com

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 7 settembre 2023