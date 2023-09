Sovizzo: campagna informativa pre Referendum

In arrivo una serie di appuntamenti informativi sul Referendum per la fusione Sovizzo-Gambugliano.

L’Amministrazione Comunale di Sovizzo

invita tutti cittadini, i gruppi e le associazioni ad una serie di appuntamenti informativi per presentare ed illustrare i vantaggi che la fusione dei comuni di Sovizzo e Gambugliano comporterà al nuovo territorio.

Il Referendum consultivo, previsto per domenica 29 e lunedì 30 ottobre 2023, verrà presentato in 17 diverse sessioni, a partire dall’11 settembre fino al 25 ottobre.

In allegato il calendario completo degli appuntamenti previsti, con le specifiche date e sedi degli incontri.

“L’informazione è la più grande arma

di cui disponiamo per compiere delle scelte consapevoli” dichiara Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo, e prosegue: “È per questa ragione che invitiamo l’intera cittadinanza a prendere parte ad almeno uno di questi incontri per sciogliere eventuali dubbi e fare domande, ma soprattutto per far sì che i nostri cittadini possano partecipare consapevolmente al prossimo Referendum, che porterà positivi cambiamenti ai due Comuni”.

7 settembre 2023

Fonte Comune di Sovizzo – Ufficio Stampa

07/06/2023 – La fusione amministrativa tra Sovizzo e Gambugliano. Oggi i sindaci sono andati a Venezia in Consiglio Regionale a presentare il progetto alla Prima Commissione. Fissata la data del referendum: ad ottobre i cittadini dei due comuni saranno chiamati alle urne.

Domenica 29 e lunedì 30 ottobre i cittadini di Sovizzo e Gambugliano saranno chiamati a decidere sulla fusione amministrative dei 2 comuni. E’ la Regione ad aver ufficializzato recentemente la data del referendum dopo le fasi legislative approvate dai rispettivi consigli comunali e iniziate nel 2019.

Se dovesse prevalere il SI il nuovo ente si chiamerà semplicemente Sovizzo, il nome del comune più numeroso con 7.800 residenti contro gli 800 di Gambugliano. 9 milioni di euro saranno erogati in 10 anni per favorire l’unione amministrativa.

Oggi i 2 primi cittadini sono stati convocati in Consiglio regionale a Venezia per illustrare i temi a supporto del progetto. Nel caso venisse approvato dai cittadini, la regione sarà poi chiamata ad emanare la legge istitutiva del nuovo ente dopo la decadenza automatica dei consigli comunali a fine anno. (Servizio di Daniele Garbin)

Fonte https://reteveneta.medianordest.it/