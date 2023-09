Il Sindaco dà il benvenuto al nuovo Comandante dei Carabinieri di Thiene

Il Sindaco, Giampi Michelusi, ha ricevuto lunedì scorso in Municipio il Cap. Mario Sorice, dal 1° Settembre 2023 nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Thiene, competente su una vasta e importante area della provincia vicentina che annovera ben 29 Comuni.

Nel cordiale incontro il primo cittadino ha dato il benvenuto ufficiale della Città al Cap. Sorice, accompagnato nella visita dal Lgt C.S. Fabio Piantoni, Comandante della locale Stazione.

Il sindaco Michelusi

«Thiene – ha esordito Michelusi – ha un legame speciale con l’Arma, istituzione molto presente e vicina ai cittadini. L’Amministrazione Comunale è a disposizione per collaborare in una sinergia importante e preziosa. Insieme, ognuno nel proprio ruolo, possiamo raggiungere gli obiettivi di una sempre maggiore sicurezza sul territorio».

«Sono lieto dell’incarico che mi rende operativo in quest’area – è il commento del Cap. Sorice -. Ho percepito da subito uno spirito di grande collaborazione con le Forze dell’Ordine da parte delle istituzioni locali. Si tratta di un’area molto dinamica. Lavoreremo insieme per far crescere il rispetto della legalità e promuovere la prevenzione».

In una rapida carrellata sui punti di forza e sulle criticità presenti, non è mancato lo spazio per un confronto sullo sviluppo delle tecnologie informatiche idonee ad intensificare il controllo del territorio. Il riferimento è al sistema dei varchi elettronici e della rete di telecamere che si rivela uno strumento investigativo sempre più prioritario e imprescindibile.

A conclusione dell’incontro, il Sindaco ha donato al Cap. Sorice una riproduzione artistica della Città di Thiene e ha formulato i migliori auguri di buon lavoro per l’attività che Lo attende.

Il Cap. Mario Sorice proviene dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viareggio e ha ricoperto incarichi operativi presso il Ros, Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, e presso più Comandi della linea territoriale in Lazio e Toscana.

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa