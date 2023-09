Il 10 settembre la Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio

Punto informativo per la prevenzione del suicidio in Largo Zileri a Vicenza dalle 15.30 alle 19

Per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del suicidio e del prendersi cura di sé stessi, domenica 10 settembre, Telefono Amico Italia organizza l’evento di piazza “Non parlarne è 1 suicidio”.

A Vicenza ha il patrocinio del Comune di Vicenza e del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza.

I dati nazionali 2022

“I dati nazionali sono impietosi: nel 2022 quasi 6 mila richieste d’aiuto per se stessi o per i propri cari. Nel secondo semestre del 2022 le richieste sono state 3400 con un aumento del 37% rispetto al primo semestre . È evidente che il fenomeno è sempre più preoccupante. Coinvolge prevalentemente giovani dai 19 ai 35 anni e adulti dai 46 ai 55. Con un aumento negli ultimi anni anche di under 19 – commenta l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto -.

Un ringraziamento va ai volontari, sostegno fondamentale per chi si rivolge al Telefono Amico. Aiuto prezioso per coloro che non riescono ad affrontare i momenti di difficoltà della vita. Sarà possibile incontrarli domenica 10 settembre al gazebo allestito in centro storico. Sarà l’occasione per conoscere questo importante servizio con cui si cerca di preservare il valore inestimabile della vita”.

I volontari incontreranno i cittadini nelle pizza italiane

I volontari dell’organizzazione saranno presenti nel gazebo allestito lungo corso Palladio in corrispondenza di Largo Zileri (e in 20 piazze italiane), domenica 10 settembre dalle 15.30 alle 19. Incontreranno i cittadini invitandoli a lasciare un pensiero che possa essere di aiuto per chi sta vivendo un momento di difficoltà. Tutti i biglietti, uno accanto all’altro su un apposito pannello, andranno a dare risposta alla domanda “In un momento difficile come ti prendi cura di te?”. Per simboleggiare la reciprocità di ogni relazione di ascolto, a chi lascerà il proprio messaggio sarà consegnato un biglietto con un pensiero di uno dei volontari di Telefono Amico Italia – insieme ad una matita di TAI.

I volontari, inoltre, si metteranno a disposizione per promuovere e far conoscere attraverso il dialogo e con il supporto di materiale informativo il tema della prevenzione del suicidio.

Per contattare il Telefono Amico sono a disposizione il numero unico nazionale 02 2327 2327, la chat whatsapp 324 011 7252 e l’email con compilazione di un form anonimo sul sito www.telefonoamico.it

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 7 settembre 2023