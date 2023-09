Fas International diventa Società Benefit

L’azienda vicentina, leader nel mercato della distribuzione automatica, è una delle prime del settore ad adottare questo modello d’impresa

Dopo la chiusura del 2022 a +30% di fatturato, il 2023 vede confermato il trend di crescita con un ulteriore +20% di fatturato del primo semestre rispetto allo stesso periodo del

Fas International,

leader nel mercato della distribuzione automatica, con la costituzione della società per azioni Fas International S.p.A., diventa Società Benefit. Si tratta di una scelta strategico-evolutiva che rende Fas uno dei primi operatori del suo settore ad adottare questo modello d’impresa.

“Diventare Società Benefit significa per noi dare ulteriore concretezza all’impegno che quotidianamente riversiamo in ciò che facciamo, unendo all’esercizio dell’attività d’impresa le finalità di beneficio comune in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutti i nostri stakeholder, per un impatto positivo sulla società che ci circonda. Vogliamo migliorare la vita delle persone attraverso l’ideazione, la produzione e la commercializzazione dei nostri sistemi di distribuzione automatica che rendono la fruizione dei prodotti sempre possibile e senza limiti temporali – afferma Luca Adriani, CEO di Fas International.

Fas international, come Società Benefit,

si impegna inoltre a perseguire le seguenti finalità di beneficio comune:

Favorire la crescita personale e professionale dei collaboratori , con programmi di formazione e aggiornamento continui;

, con programmi di formazione e aggiornamento continui; favorire la serenità e il benessere dei collaboratori interni ed esterni all’azienda con iniziative volte alla conciliazione tra gli impegni di lavoro con quelli familiari;

con iniziative volte alla conciliazione tra gli impegni di lavoro con quelli familiari; incentivare il perseguimento di uno stile di vita sano da parte dei propri collaboratori mediante un servizio mensa che favorisca l’accesso a cibi salutari ovvero mediante la promozione dell’attività sportiva, ma anche mediante il sostegno ad organizzazioni non profit, fondazioni e simili la cui attività sia finalizzata a questo scopo;

da parte dei propri collaboratori mediante un servizio mensa che favorisca l’accesso a cibi salutari ovvero mediante la promozione dell’attività sportiva, ma anche mediante il sostegno ad organizzazioni non profit, fondazioni e simili la cui attività sia finalizzata a questo scopo; ridurre l’impatto ambientale dell’attività aziendale in tutte le sue fasi (progettazione, approvvigionamento della materia prima, produzione);

in tutte le sue fasi (progettazione, approvvigionamento della materia prima, produzione); collaborare con organizzazioni non profit, fondazioni e simili del territorio il cui scopo sia allineato con le finalità di beneficio comune perseguite dalla Società mediante la promozione e l’organizzazione di attività ed eventi formativi, culturali e sportivi volti a favorire il coinvolgimento attivo e la partecipazione soprattutto dei giovani;

il cui scopo sia allineato con le finalità di beneficio comune perseguite dalla Società mediante la promozione e l’organizzazione di attività ed eventi formativi, culturali e sportivi volti a favorire il coinvolgimento attivo e la partecipazione soprattutto dei giovani; promuovere, anche presso fornitori e clienti, buone prassi di trasparenza e compliance nella gestione dell’attività d’impresa, incentivando l’adozione di modelli di business sostenibili e privilegiando i rapporti commerciali con soggetti che già si siano dotati di tali modelli;

nella gestione dell’attività d’impresa, incentivando l’adozione di modelli di business sostenibili e privilegiando i rapporti commerciali con soggetti che già si siano dotati di tali modelli; garantire trasparenza e conformità alla normativa vigente nelle scelte di

Questa scelta strategica di Fas

si colloca in un anno particolarmente favorevole anche dal punto di vista del business, che ha visto registrare nel 2022 un +30% di incremento nel fatturato rispetto al 2021. Un trend di crescita che si conferma anche nel 2023, che segna il +20% nel primo semestre ed è un segnale molto importante per il settore, considerata la difficile situazione economica.

FAS International SpA

Fas International SpA, fondata nel 1967, è un’azienda italiana leader nel mercato dei distributori automatici e uno dei più importanti player europei del vending. La produzione di Fas avviene unicamente in Italia, nello stabilimento di Schio, in provincia di Vicenza, che conta oltre 130 dipendenti e produce più di 14.000 macchine all’anno, esportando in 55 nazioni con un fatturato, nel 2022, di 45 milioni di euro e un EBITDA del 17,0%.

Schio, 7 settembre 2023

Fonte iCorporate Valeria Conigliaro, Federico Sarri fas@icorporate.it