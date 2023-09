Venerdì: storia – Incontri sul filo della memoria a Bassano

Ritorna “Venerdì: storia. Incontri sul filo della memoria”, la rassegna di incontri dedicati agli eventi che hanno segnato la nostra storia, promossa dalla Biblioteca Civica di Bassano del Grappa in collaborazione con le associazioni

A.N.P.I.,

A.V.L.,

26 Settembre,

ISTREVI Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della Provincia di Vicenza “Ettore Gallo”,

cui dal 2021 si aggiunte

ANA sezione Montegrappa

ACLI Circolo “Pietro Roversi” di Bassano.

Venerdì: storia – Ideato nel 2012,

il ciclo ha proposto negli anni quasi duecento appuntamenti che hanno visto sempre una foltissima partecipazione di pubblico, tra cui molti studenti delle scuole superiori bassanesi. Complessivamente hanno assistito agli incontri oltre novemila persone.

“Il successo della formula adottata – spiega il Sindaco Elena Pavan – che si propone di fare divulgazione storica di alto livello e al contempo di mantenere viva la memoria anche attraverso il coinvolgimento di testimoni diretti, oltre che di storici di fama nazionale, testimonia l’interesse verso questi argomenti e la viva necessità tra i bassanesi di conoscere sempre più le proprie radici”.

Il primo incontro

è fissato per venerdì 8 settembre alle ore 11 in Sala Chilesotti. Lo storico bassanese Paolo Pozzato terrà una relazione dal titolo “Bassano, città ferita. Lapide restaurata e la storia di un conflitto”.

L’occasione è data dalla restituzione alla Città della grande pianta in pietra bianca affissa sulla parete nord della chiesa di San Francesco. Una mappa dettagliatissima, realizzata da Luigi Meneghetti più di 80 anni fa, nella quale figurano 400 borchie metalliche che indicano i punti di Bassano colpiti da bombe e granate. Il passare dei decenni, gli agenti atmosferici, la muffa avevano lasciato il segno. Un degrado che il Rotary Club Bassano Castelli si è preso l’incarico di arrestare, affidando al restauratore Daniele Marchiori il recupero: pulizia, sigillature, ripristino delle parti staccate, trattamenti protettivi.

Un’altra importante commemorazione

è alla base del secondo degli appuntamenti in programma, ossia il centenario della nascita dello scautismo a Bassano. Venerdì 22 settembre alle ore 17.30 in Biblioteca, lo storico Francesco Tessarolo parlerà di “Scout a Bassano. Dal Fascismo alla Resistenza” ripercorrendo gli anni difficili per l’organizzazione giovanile vissuti nella clandestinità fino alla piena ripresa della vita associativa nel secondo dopoguerra. Una pagina di storia locale che vede protagonisti molti bassanesi che negli anni hanno reso vivace la vita scautistica della nostra Città.

Per l’occasione la Biblioteca ospita la mostra “100 anni di scautismo bassanese”, visitabile fino al 14 ottobre, dedicata proprio alla nascita della prima sezione Scout a Bassano grazie all’impegno di Paolo Maria Tua e soprattutto del giovane Bortolo Zonta, che nel 1923 fonderà il reparto bassanese che oggi porta il suo nome. Lettere, fotografie d’epoca, pubblicazioni, diari e altre testimonianze, oltre alla divisa originale del fondatore, figurano nella mostra che può essere visitata negli orari di apertura della Biblioteca.

Venerdì 29 settembre alle ore 17.30

in Biblioteca uno dei massimi conoscitori della storia della Cina, Guido Samarani, che per molti anni ha insegnato Storia della Cina e Storia e Istituzioni dell’Asia Orientale all’Università Ca’ Foscari di Venezia. “La Cina contemporanea. Dalla fine dell’Impero a oggi” il titolo dell’intervento, che parte dal suo fondamentale lavoro pubblicato per Einaudi.

Per la Cina, intesa nel suo insieme, il Novecento è stato molte cose: guerra e pace, lotta contro la miseria e l’arretratezza e per lo sviluppo e la modernizzazione, sforzo per recuperare l’identità perduta e per forgiarne una nuova, impegno per la rinascita della nazione cinese e per un suo ruolo centrale in ambito regionale e internazionale. Tuttavia, il Novecento è stato innanzitutto il secolo che ha visto precipitare e giungere al suo culmine la crisi, iniziata nel secolo precedente, della millenaria tradizione imperiale e prendere corpo e affermarsi le forme organizzative, i valori e gli ideali della Repubblica Cinese.

Samarani nel suo intervento analizzerà le tappe, gli eventi e le questioni principali che hanno segnato la storia della Cina durante il Novecento, muovendo dalla fine dell’Impero (1911) e giungendo fino ai giorni nostri e mirando soprattutto a mettere in luce le radici storiche del «miracolo cinese» cui oggi siamo di fronte, evidenziandone le conquiste e i successi, ma anche tutti i problemi e le contraddizioni.

Venerdì 6 ottobre alle ore 17.30

in Sala Chilesotti un salto temporale ci porterà al Cinquecento e alla Controriforma. Vincenzo Lavenia, docente di Storia moderna all’Università di Bologna, parlerà de “La Controriforma. L’Italia e il mondo”, argomento di cui è tra i massimi conoscitori e su cui ha scritto fondamentali contributi.

L’affissione delle Novantacinque Tesi di Lutero a Wittenberg nel 1517 giunse al culmine di lunghi tentativi di riportare la Chiesa alla purezza delle origini: una riforma che investiva direttamente il potere temporale dei papi. Ogni conciliazione fu impossibile: si consumò così la scissione tra protestanti e cattolici, i quali reagirono con quella che è chiamata Controriformama che, al di là delle motivazioni politiche, nasceva anche come tentativo autonomo di riportare la Chiesa agli antichi valori morali e disciplinari. La separazione aprì l’epoca delle sanguinose guerre di religione: soltanto con la pace di Vestfalia a metà Seicento ebbero termine, praticamente per sempre, i conflitti tra cristiani generati dalle divisioni religiose, e il potere temporale del papato subì un pesante ridimensionamento

Venerdì 13 ottobre alle ore 17.30

in Biblioteca Giulia Albanese, docente all’Università di Padova, affronterà un tema insolito: “I luoghi del fascismo. Memoria, politica, rimozione”. Cosa resta dei monumenti, dei complessi architettonici, delle opere d’arte attraverso cui il fascismo intese esplicitamente celebrare e tramandare sé stesso? Quale uso è stato fatto nell’Italia repubblicana di queste tracce materiali? In che modo la memoria dei luoghi del fascismo somiglia a quanto è avvenuto in altri stati con esperienze analoghe? La conferenza mira ad indagare questi temi a partire da alcuni luoghi particolarmente significativi nella storia italiana (presenti in città come Roma, Milano, Latina, Livorno, Padova o in piccoli centri della Calabria) e di alcuni paesi europei (Germania, Spagna, Portogallo).

Venerdì 20 ottobre alle ore 17.30

in Biblioteca sarà ospite uno dei massimi storici italiano, Guido Crainz, già docente di storia contemporanea all’Università di Teramo, collaboratore del quotidiano “La Repubblica” e del magazine di Rai Storia e autore di numerosi saggi storici. “Ombre d’Europa. Nazionalismi, memorie, usi politici della storia” il titolo del suo incontro, che prende spunto da un recente libro pubblicato per Donzelli.

Come immaginare il futuro dell’Europa dopo un’invasione dell’Ucraina che l’ha costretta a interrogarsi ancora sulla propria ragion d’essere e sul proprio ruolo? E quale può essere l’impegno della cultura in questo scenario?

Come immaginare il futuro dell’Europa nel vivo delle tensioni che la attraversano e dopo un’invasione dell’Ucraina che l’ha costretta a interrogarsi ancora sulla propria ragion d’essere e sul proprio ruolo? E quale può essere l’impegno della cultura in questo scenario? Questi gli interrogativi cui si cercherà di dare risposta nel corso della conferenza.

Venerdì 27 ottobre alle ore 17.30

in Sala Chilesotti la storica Valentie Lomellini, docente all’Università di Padova, terrà una conferenza dal titolo “La diplomazia del terrore. Dalle Olimpiadi di Monaco 1972 alla strage di Lockerbie 1988”:

Alla fine degli anni Sessanta, Italia, Francia, Germania occidentale e Gran Bretagna – Paesi già colpiti dal terrorismo interno – si trovarono a far fronte a una nuova minaccia: le organizzazioni armate, nate in Medio Oriente, che internazionalizzarono la propria lotta, esportando il terrorismo in Europa. Raggiunsero il loro obiettivo? Generarono il caos internazionale? O invece i Paesi europei riuscirono, almeno temporaneamente, a disarmare i terroristi, includendoli nel sistema delle relazioni internazionali? Dall’attentato alle Olimpiadi di Monaco del 1972 sino alla strage di Lockerbie del 1988, passando per gli attacchi contro l’aeroporto di Fiumicino e la nave da crociera Achille Lauro: l’Europa non è riuscita a vaccinarsi contro il terrorismo internazionale del XX secolo, prevenendo la nuova ondata di violenza politica che ha avuto origine con l’attacco alle Torri gemelle del 2001.

Mercoledì 8 novembre alle ore 17.30

in Sala Chilesotti lo storico Paolo Pozzato, assieme a Ruggero Dal Molin, ripercorrerà le vicende belliche del primo conflitto mondiale che hanno avuto come teatro di scontri il Monte Asolone, con il supporto di foto inedite dall’archivio Dal Molin.

“Monte Asolone 1917-1918. L’ultima battaglia sul Grappa nei ricordi di Otto Gallian” l’argomento della conferenza.

Le memorie di guerra di Otto Gallian, all’epoca sottotenente comandante di compagnia di Sturmtruppen reggimentali, costituiscono un esempio tra i più interessanti di testimonianze dell’ultimo anno di guerra e del crollo dell’Impero austro-ungarico. Proprio la scelta così esclusiva del periodo e del luogo – la parte occidentale del massiccio del Grappa – consente infatti all’autore non solo un’analitica narrazione dei fatti, ma la possibilità di commentarli alla luce delle vicende politiche che segnarono il tramonto della Casa d’Asburgo. Ne emerge in controluce tutto il dramma e l’eroismo delle truppe italiane, tra cui i celebri arditi del IX Reparto d’Assalto, che affrontarono in questo settore del fronte veneto un avversario assolutamente determinato, deciso non solo a difendere fino alla fine le sue conquiste e un’istituzione imperiale che pure avvertiva come sempre più estranea, ma a porre anche le basi, ideologiche e politiche, di un’Austria del dopoguerra non più stato multinazionale, ma compatta comunità di cittadini di lingua tedesca.

Mercoledì 15 novembre alle ore 17.30

in Sala Chilesotti l’ultimo incontro della rassegna: “I carnefici del Duce. Crimini e criminali fascisti in Libia, Etiopia, Grecia e Jugoslavia” con lo storico Eric Gobetti.

Non tutti gli italiani sono stati ‘brava gente’. Anzi a migliaia – in Libia, in Etiopia, in Grecia, in Jugoslavia – furono artefici di atrocità e crimini di guerra orribili. Chi furono ‘i volenterosi carnefici di Mussolini’? Da dove venivano? E quali erano le loro motivazioni? In Italia i crimini di guerra commessi all’estero negli anni del fascismo costituiscono un trauma rimosso, mai affrontato. Non si trattò di eventi isolati, ma di crimini diffusi e reiterati: rappresaglie, fucilazioni di ostaggi, impiccagioni, uso di armi chimiche, campi di concentramento, stragi di civili che hanno devastato intere regioni, in Africa e in Europa, per più di vent’anni.

Gli incontri si svolgeranno in Sala Chilesotti (con ingresso dal Museo civico) e in Biblioteca con inizio alle ore 17.30. La partecipazione è libera fino ad esaurimento dei posti. Gli incontri si potranno seguire anche in diretta streaming sui canali social della biblioteca. La registrazione delle conferenze rimarrà poi disponibile nel canale Youtube.

Agli studenti che lo richiedono viene rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini della maturazione del credito formativo.

Informazioni: tel. 0424 519920 – biblioteca@comune.bassano.vi.it

Fonte Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa