Thiene: Scm Group investe sul sito industriale

Nuovi interventi per welfare e sviluppo a Thiene – Nuova mensa aziendale per gli oltre 400 dipendenti del sito industriale veneto.

All’inaugurazione anche il sindaco di Thiene Gianantonio Michelusi che ha approfondito con il top management di Scm Group gli investimenti dell’azienda.

Oltre settant’anni di attività sul territorio,

più di 400 dipendenti, 30mila mq. di superficie produttiva (incrementati del 35% nell’ultimo triennio) e circa 1500 macchine per la lavorazione del legno fabbricate in media ogni anno. Scm Group continua ad investire sul sito industriale di Thiene con particolare attenzione sia alla capacità produttiva e all’innovazione tecnologica delle soluzioni che da qui vengono esportate in tutto il mondo, sia al benessere dei dipendenti e del territorio.

Gli investimenti più recenti sono proprio orientati al welfare, per offrire ai collaboratori spazi più ampi e confortevoli anche nei momenti di pausa e ristoro.

Un esempio è il rinnovato Bistrot, la mensa aziendale inaugurata ieri, 4 settembre, dal direttore generale Luigi De Vito e dal responsabile del sito industriale di Thiene, Dario Segat. Presente al taglio del nastro anche il sindaco Gianantonio Michelusi che con l’occasione ha visitato l’azienda e approfondito con il top management di Scm Group i più recenti interventi realizzati per lo sviluppo di questa storica sede nel cuore del distretto industriale del Nord Est Italia.

Il rinnovato Bistrot

ha tutti gli ingredienti per mettere “in tavola” un’esperienza ancora più piacevole in pausa pranzo per le centinaia di dipendenti che ogni giorno usufruiscono del servizio.

Gli spazi sono stati quasi raddoppiati arrivando complessivamente a circa 500 mq tra aree di consumo e distribuzione dei pasti, cucina e servizi. Il Bistrot offre locali più accoglienti ed eleganti, con un forte richiamo ad elementi d’arredo in legno, per non dimenticare le radici dell’azienda.

Il Gruppo ha inoltre rinnovato le aree break sia all’interno dello stabilimento produttivo che all’esterno con l’inserimento di nuove panchine.

Attenzione anche al benessere dell’ambiente e del territorio con l’installazione, tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024, di oltre 400 Kw di impianti fotovoltaici in aggiunta ai 120 già esistenti.

Gli interventi volti al miglioramento della qualità della vita in azienda, si inseriscono all’interno di un percorso di responsabilità sociale d’impresa e di sostenibilità che Scm Group ha avviato in stretta collaborazione con gruppi di dipendenti volontari.

“Le persone e i loro talenti

sono l’anima e il motore del successo che contraddistingue Scm Group a livello internazionale da oltre settant’anni – afferma il direttore generale Luigi De Vito -. Per questo gli investimenti del gruppo sia qui a Thiene che nelle altre sedi industriali in Italia, sono mirati ad aumentare il valore aggiunto degli spazi e dei servizi interni aziendali, oltre che a potenziare e innovare l’offerta tecnologica per i clienti in tutto il mondo”.

Dichiara il sindaco, Gianantonio Michelusi –

“Plaudo alla lungimirante attenzione che Scm Group riserva ai dipendenti in termini di benessere aziendale. La dinamicità e l’eccellenza che la caratterizzano rendono Scm Group una realtà estremamente significativa e attrattiva a livello occupazionale. Questo conferma la bontà del percorso di potenziamento della formazione professionale intrapreso dall’Amministrazione Comunale. Crediamo, infatti, che sia fondamentale fornire al tessuto produttivo locale giovani sempre più qualificati, in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze delle aziende e alle grandi sfide mondiali che esse devono affrontare quotidianamente. E’ una sollecitazione molto forte che ci giunge dal mondo produttivo e alla quale stiamo rispondendo con i corsi post diploma a cura della Fondazione ITS Academy Meccatronico Veneto”.

Scm Group

è leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di una vasta gamma di materiali e nei componenti industriali. Le società del gruppo sono, in tutto il mondo, partner affidabili di affermate industrie che operano in vari settori merceologici: dall’industria del mobile all’edilizia, dall’automotive all’aerospaziale, dalla nautica alla lavorazione di materie plastiche.

Scm Group coordina, supporta e sviluppa un sistema di eccellenze industriali, articolato in 3 grandi poli produttivi altamente specializzati in Italia, con un fatturato di 850 milioni di euro, oltre 4.000 dipendenti e una presenza diretta nei cinque continenti.

Thiene (VI), 5 settembre 2023

Press Office Scm Group: Alessandra Leardini