Stazione, Possamai: “Si a negozi e nuove funzioni, no all’interramento dei servizi”

Chiesto ad Rfi un progetto che riqualifichi nel breve e nel medio periodo l’intera area, integrandola con il passaggio dell’alta velocità – Stazione di Vicenza

Sì alla riqualificazione della stazione

con significativi interventi di ristrutturazione. Sì all’inserimento di nuove funzioni e all’apertura di spazi commerciali.

No all’interramento dei servizi e del transito dei passeggeri. No al sottopasso pedonale davanti al piazzale.

Questi alcuni dei punti fermi ribaditi oggi pomeriggio dal sindaco Giacomo Possamai al termine del sopralluogo che lo ha portato a scandagliare, piante alla mano, gli ambienti dell’attuale stazione insieme alla direzione Investimenti di Rfi. Con una richiesta precisa di soluzioni che riqualifichino, nel breve e nel medio periodo, l’intero comparto, in concomitanza con gli interventi per il passaggio dell’alta velocità.

“Così com’è oggi –

ha dichiarato il sindaco Possamai – la stazione di Vicenza non va bene. Ha troppi negozi sfitti. Sembra abbandonata a se stessa. Ho chiesto a Rfi di rimettere in commercio i locali vuoti, abbassando i prezzi delle locazioni per fare in modo che siano più accessibili.

I dirigenti mi hanno garantito che c’è un’assoluta apertura a rendere più accessibili i prezzi delle locazioni rispetto al passato e che quindi c’è ampia disponibilità a favorire l’inserimento di nuove realtà.

E abbiamo avuto precise garanzie

che già nei prossimi mesi sono previste alcune aperture. Inoltre abbiamo ragionato sul lungo periodo. Abbiamo chiesto a Rfi di mettere in campo investimenti importanti per un progetto di ristrutturazione e rilancio complessivo della stazione.

Nelle prossime settimane i tecnici ci presenteranno un progetto che, integrandosi con il passaggio dell’alta velocità, consegnerà alla città una stazione completamente riqualificata”.

Fonte Comune di Vicenza