“Sportiamo”: festa dello sport a Marano Vicentino il 10 settembre

Si svolge domenica 10 settembre 2023, dalle 10.00 alle 18.00 al parco Dal Bianco, la manifestazione “Sportiamo”, promossa dal Comune di Marano Vicentino con la Consulta maranese dello Sport.

“La festa dello sport denominata ‘Sportiamo’ torna più forte ed organizzata che mai: un’occasione unica per i ragazzi e le ragazze, per sperimentare moltissimi sport ormai consolidati e conosciuti, ma anche altri, nuovi ed emergenti”, dice l’assessore allo Sport, Filippo Fabris. “Avremo la possibilità di provare ben 26 discipline diverse, con la partecipazione e la collaborazione di tutte le associazioni sportive del paese, e non solo”.

Il programma della giornata prevede dalle 10.00 alle 17.00 dei laboratori organizzati dalle associazioni, al parco, nella piastra esterna della scuola e nella palestra De Marchi. Alle 17.00 ci sarà lo spettacolo “Basket freestyle show”, con Dunk Italy, detentori di quattro Guinness dei primati.

Per tutta la festa sarà attivo lo stand gastronomico, a cura della Pro Marano, e un chiosco di aperitivi curato dal Distretto urbano del commercio maranese “Marano Vicino”.

Inoltre, durante la giornata, insieme al personale della Polizia locale Alto Vicentino, ci sarà anche la possibilità di “punzonare” le biciclette: per farlo, i cittadini e le cittadine, oltre alla bicicletta da punzonare, dovranno portare la propria tessera del codice fiscale. L’associazione Surya Chandra, infine, sponsorizza dei gadget per tutti i ragazzi e le ragazze che parteciperanno all’evento.

Ufficio stampa – Comune di Marano Vicentino (VI)

Marano Vicentino, 06 settembre 2023