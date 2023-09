Schio: nuova viabilità in via Sorelle Boschetti e via Servi di Maria a Giavenale

A partire da oggi entra in vigore una nuova viabilità in via Sorelle Boschetti e in via Servi di Maria, a Giavenale – Schio. La nuova circolazione risponde alle richieste del Consiglio di Quartiere, che ha avuto un ruolo centrale nel coinvolgere i residenti per giungere così a una soluzione condivisa.

Le vie interessate dai sensi unici di marcia

Nelle due vie, infatti, si riscontravano delle difficoltà dovute alla sosta non regolamentata in via Sorelle Boschetti e alla ristrettezza della sede stradale in via Servi di Maria. Per migliorare la viabilità, dunque, si è passati dal doppio senso di marcia all’istituzione del senso unico in via Sorelle Boschetti. Senso unico con transito consentito in ingresso da via Giavenale di Sopra verso via Gramsci. Oltre all’istituzione del senso unico in via Servi di Maria da via Gramsci su via Giavenale di Sopra.

Non solo: sono stati realizzati degli stalli di sosta regolamentati con segnaletica sul lato destro di via Sorelle Boschetti. Realizzati utilizzando la corsia che si è resa disponibile a seguito dell’istituzione del nuovo senso unico. Ed è stato creato un percorso pedonale individuato con segnaletica orizzontale sul lato destro del senso unico di via Servi di Maria.

Altri interventi

In via Servi di Maria, inoltre, è stato mantenuto il doppio senso di transito nel tratto tra il campanile e l’intersezione con via Giavenale di Sopra. Questo per rendere accessibili i posti sosta auto sul lato del campanile direttamente da via Giavenale di Sopra e senza dover effettuare il giro per via Sorelle Boschetti. Il doppio senso in via Gramsci è stato lasciato inalterato per una maggiore libertà di movimento per i residenti degli edifici limitrofi, anche per chi arriva da via dei Ghebi.

L’assessore, Sergio Rossi

«Questa modifica migliora la sicurezza veicolare di via Servi di Maria così come l’immissione veicolare di quest’ultima strada su via Giavenale di Sopra garantisce una maggiore sicurezza rispetto alla precedente immissione da via Sorelle Boschetti» precisa l’assessore ai lavori pubblici, Sergio Rossi.

L’assessore, Alessandro Maculan

«Siamo arrivati a questa soluzione grazie alla sinergia con il consiglio di quartiere, che si è fatto portavoce delle richieste dei residenti. Abbiamo avviato un percorso di coinvolgimento attivo della cittadinanza attraverso alcuni incontri pubblici. Incontri durante i quali inizialmente sono state raccolte le criticità per poi discutere le varie soluzioni possibili. In maniera condivisa, infine, è scelta la soluzione più adatta alle esigenze del quartiere. Riuscendo a dare una risposta concreta e puntuale» sottolinea l’assessore Alessandro Maculan, che ha seguito il percorso di collaborazione con il cdq.

Il vicesindaco, Cristina Marigo

«Si tratta di un intervento che va a migliorare specialmente la quotidianità di chi vive nel quartiere – aggiunge il vicesindaco, Cristina Marigo -. A Giavenale, inoltre, interverremo anche con la riqualificazione della piazzetta di fronte al campo da calcio. Piazzetta dove sarà arretrata la recinzione, sistemata la pavimentazione e dove verranno realizzai anche nuovi parcheggi. Sono piccoli, ma importanti interventi per rendere Schio sempre più agevole per i nostri concittadini».

Foto di copertina: via Sorelle Boschetti

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa

Schio, 5 settembre 2023