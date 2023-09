Risorgive del Bacchiglione: open-day il 10 settembre

Lo sviluppo di una fruizione sostenibile dell’area, anche in chiave ricreativa e turistica, è una via importante per fare in modo che la conservazione della biodiversità sia parte integrante dello sviluppo del territorio e possa divenire un fattore trainante.

La fruizione sostenibile e consapevole da parte dei cittadini sarà articolata, oltre che attraverso le aperture dell’area e del punto di ristoro nei fine settimana, mediante attività ricreative, eventi , partnership, corsi, mostre, con la possibilità di utilizzo degli spazi per eventi privati compatibili con le finalità dell’area.