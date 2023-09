Padova: gli sport del ghiaccio sono per tutti con il Suzuki Ice Camp – Festival del Ghiaccio

Un’occasione unica, aperta a tutti i bambini e ragazzi, per provare gratuitamente l’emozione, l’adrenalina e il grande divertimento degli sport del ghiaccio. Dal martedì 12 a domenica 17 settembre 2023 a Padova è in programma il Suzuki Ice Camp – Festival del Ghiaccio.

L’iniziativa –

promossa dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e rientrante tra i “Progetti per bambini e adolescenti” finanziati da Sport e Salute e dal Dipartimento per lo Sport con il bando «80 MLN» – nasce con l’intento di portare le discipline del ghiaccio fuori dagli impianti sportivi e incentivare i più giovani a scoprirle e praticarle.

Dopo il successo del primo Ice Camp di giugno all’Idroscalo di Milano, anche a Padova verrà allestito un “villaggio del ghiaccio” che ospiterà diversi “Ice Camp”.

Pattinaggio di figura, hockey su ghiaccio, pattinaggio di velocità e curling oltre alle appassionanti discipline paralimpiche del para ice hockey e del wheelchair curling.

Una sei giorni che si dividerà tra Prato della Valle – martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 – e il Palaghiaccio di Padova – venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 -. In allestimento un’area di 2500 metri quadrati complessivi con una pista da 30x15metri, tre piste da curling, una porta da hockey, aree dedicate a street hockey ed esercizi propedeutici al pattinaggio di figura.

Tutte le attività saranno aperte al pubblico

con entrata libera fino ad esaurimento posti. I partecipanti avranno così modo di provare a rotazione tutte le discipline praticate sul ghiaccio (per questo camp, data la stagionalità, verranno infatti allestite piste di ghiaccio sintetico) seguiti e accompagnati da tecnici federali. Questi gli orari di apertura:

– Martedì 12 settembre: ore 09–13 e ore 15–19

– Mercoledì 13 settembre: ore 09-13 e ore 15-19

– Giovedì 14 settembre: ore 09-13 e ore 15-19

– Venerdì 15 settembre: ore 09-13 e ore 15-19

– Sabato 16 settembre: ore 09-18

– Domenica 17 settembre: ore 09-12 e ore 14.30-19



La partecipazione al camp,

rivolto principalmente a ragazze e ragazzi delle scuole primarie e secondarie, è totalmente gratuita.

Ai partecipanti verrà consegnato tutto il materiale tecnico necessario per provare all’aria aperta le varie discipline (caschi, sottocaschi, pattini…).

Sarà richiesto soltanto un abbigliamento sportivo (pantaloncini, maglietta e cappellino).

Mercoledì pomeriggio alle ore 18 in Prato della Valle in programma una speciale iniziativa che vedrà presenti anche più di 20 grandi campioni azzurri: Suzuki, da dieci anni main sponsor della FISG, consegnerà infatti le sue vetture agli atleti più meritevoli.

Non mancheranno dunque i fuoriclasse del ghiaccio:

dal medagliati olimpici dello short track capitanati da Pietro Sighel a quelli della pista lunga con Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto, dai vice campioni del mondo della danza Guignard-Fabbri fino ai campioni olimpici del curling a Pechino 2022 Amos Mosaner e Stefania Constantini.

“In giugno a Milano abbiamo portato oltre 1.000 bambini e ragazzi a praticare i nostri sport, facendoli divertire ed appassionare. Questa iniziativa, fortemente voluta dal Consiglio Federale e sposata anche da un partner importante come Suzuki, nasce proprio per dare slancio alle nostre discipline provando ad allargare la base dei nostri praticanti – le parole del Presidente FISG, Andrea Gios -.

Padova è una città ricettiva in una regione in cui gli sport del ghiaccio hanno una grande tradizione. Per questo è importante provare a diffondere ancor di più la passione per il ghiaccio affinché la pratica diventi assidua e costante”.

Le prenotazioni per l’Ice Camp, di cui è qui possibile consultare l’intero programma, sono già aperte.

Per effettuare una prenotazione è possibile:

(per scuole e gruppi di partecipanti superiori a 5) Compilare il Modulo di Adesione da inviare al seguente indirizzo e-mail: icecamp@fisg.it per dare la propria adesione al progetto;

Compilare il Modulo di Adesione da inviare al seguente indirizzo e-mail: icecamp@fisg.it per dare la propria adesione al progetto; (per partecipanti individuali) Inviare all’indirizzo e-mail icecamp@fisg.it le informazioni sui partecipanti (numero di partecipanti, cognome della persona che accompagnerà i partecipanti, giorno e fascia oraria preferita) per manifestare la propria adesione al progetto.

Una volta terminato l’Ice Camp, a tutti i partecipanti interessati verrà infine consegnato anche un voucher per continuare a praticare gratuitamente la disciplina preferita fino alla fine dell’anno presso i corsi attivati dalle società affiliate alla Federazione che hanno aderito al progetto.

Fonte FISG

Suzuki_Ice_Camp_Festival_del_Ghiaccio