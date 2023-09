Margherita in festa: politica e cultura il tema della XVI edizione

E’ alle porte alla sedicesima edizione di Margherita in festa, rassegna socio culturale curata dal 2007 da Cooperativa Margherita, in collaborazione con il territorio.

Tre mesi di “cultura e politica”,

come recita il nuovo titolo, un fitto calendario di incontri con esperti, spettacoli teatrali ed eventi per famiglie diffuso nel territorio di Vicenza.

Dagli aperitivi per genitori e accompagnatori di bambini piccoli, ai giochi, laboratori creativi, letture e attività organizzate da diversi professionisti, tra cui le psicologhe e ostetriche del M’ama non m’ama, da Francesca di “La stanza di Romeo” e Lucia di Parentesi Graffa, fino agli spettacoli teatrali pomeridiani.

Significativa sarà, infatti, l’attenzione data alle famiglie in questa edizione, con l’intenzione di offrire occasioni culturali anche a persone in tenera età, o a spettatori che spesso non ne fruiscono per impedimenti legati ai carichi di cura.

Questo mese si parlerà di Alzheimer

in occasione del mese dedicato, ma anche di altruismo ed evoluzione con il prof. Telmo Pievani, il 30 dello stesso mese. Oltre alla quarta edizione di a sPasso per Sandrigo, il mese di ottobre ospiterà il prof. Andrea Morniroli (venerdì 27) per un confronto su scuola pubblica, disuguaglianze e disinvestimenti, uno spettacolo teatrale per famiglie ed altre iniziative family-friendly.

Novembre, invece, sarà dedicato al welfare aziendale con l’intervento del prof. Stefano Granata (venerdì 10) e ai bambini, con uno spettacolo teatrale di Alfonso Cuccurullo (domenica 12), un incontro formativo sul tema “Leggere i bambini prima di leggere le storie: un viaggio nei libri per l’infanzia” con Irene Greco (sabato 18) e altre attività al BarGherita, anche in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.

A dicembre un laboratorio per bambini

a tema natalizio concluderà il programma, dopo una serata co-organizzata con il Laboratorio Astico Tesina su clima, ghiacciai e migrazioni con il prof. Fabio Brandoni e ed il prof. Christian Casarotto (sabato 2) e lo spettacolo “Antenati” di Marco Paolini domenica 10 dicembre alla sala Arena di Sandrigo che è già possibile prenotare.

“Abbiamo scelto di mettere «in alto» queste due parole: cultura e politica – racconta la presidente Loreta Novello – continuando a crederci e ad investire perché la cultura genera pensiero ed è di pensiero, di confronto, di dialettica che abbiamo bisogno per incentivare una politica che metta in primo piano i diritti sociali”.

La rassegna avrà luogo in diverse location tra cui ville storiche, teatri e sale comunali. Questa scelta mira a valorizzare al meglio le risorse culturali presenti nella territorio, creando sinergie tra gli eventi e i luoghi che li ospitano, recuperando il concetto di “polis” come spazio pubblico che diventa scenario di eventi e che è, al contempo, il luogo dove valori come inclusione, partecipazione, solidarietà, cultura e giustizia sociale trovano concretezza, dove la comunità si manifesta.

L’edizione 2023 di Margherita in Festa

è già sostenuta da Vei Group, Omis, Gamma Trading, Studio Vesco Giaretta, Edilfloor, Telea, Luce&Light, Berton Magazzini e Pro Loco Sandrigo, alleanze che permettono di offrire al territorio occasioni di cultura e aggregazione in modo gratuito o con biglietti d’ingresso a prezzi accessibili. Maggiori informazioni nel sito e nei social network di Cooperativa Margherita.

Fonte Comunicazione e marketing

Margherita Società Cooperativa Sociale