Malo, 8 settembre: alla festa patronale uno spazio dedicato alle associazioni

Malo, 8 settembre: iniziativa “cosa possiamo fare per te, cosa puoi fare tu per noi”

L’8 Settembre per Malo (vi) è una giornata di festa, un momento in cui la comunità si ritrova e riscopre l’entusiasmo e la gioia di stare assieme e di fare qualcosa assieme. Sono proprio queste motivazioni che hanno dato vita alle tante associazioni attive nel nostro territorio, risorse insostituibili figlie di quell’innato spirito di solidarietà che caratterizza la gente di Malo. Ecco quindi che Amministrazione comunale, Campo Malo e Amici del Carnevale propongono, in accordo con la parrocchia, nel giorno della festa patronale uno spazio dedicato alle associazioni di volontariato del territorio che operano nel sociale.

L’iniziativa troverà posto in zona sagra nell’area ex-mercato, dove dalle 18 sarà possibile fare conoscenza con le varie realtà attive nel nostro territorio.

<Il mondo del volontariato, sostegno imprescindibile per i nostri servizi, con enorme energia e inventiva valorizza il patrimonio della comunità e favorisce il benessere collettivo – spiega l’assessore Federico Spillare. – Il Comune di Malo è da sempre un coordinatore attivo e di supporto alle molteplici realtà di volontariato che operano nel territorio>.

Malo infatti conta molte associazioni attive grazie anche allo spirito di generosità di volontari che prestano il loro tempo a sostegno di iniziative di aiuto alle persone.

<La denominazione dell’evento – COSA POSSIAMO FARE PER TE, COSA PUOI FARE TU PER NOI- è molto significativa, infatti l’iniziativa ha un duplice obiettivo: promuovere le attività delle Associazioni a beneficio di persone e famiglie e al tempo stesso proporre percorsi di socializzazione attraverso il volontariato>, prosegue l’assessore.

Non mancheranno le occasioni di divertimento, sabato 2 settembre alle 17 al centro giovanile si è svolta una partita di Baskin mentre sabato 9 settembre alle 17:30 si potrà assistere ad una partita di calcio “Special Olimpics” che vedrà protagonisti giocatori davvero speciali.

Fonte: Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Malo (VI)