La Città festeggia i Cento Anni degli Alpini di Thiene

Era il 7 ottobre 1923 quando gli Alpini di Thiene inaugurarono il loro gagliardetto, dando vita così alla sezione cittadina dell’associazione.

A distanza di Cento Anni l’evento viene festeggiato dal Gruppo Alpini thienese e da tutta la Città con un week end di proposte in programma sabato 16 e domenica 17 settembre rivolte alla Cittadinanza e a tutto il territorio.

Il Sindaco, Giampi Michelusi

«È un legame molto forte quello che unisce la Città ai suoi Alpini – spiega il Sindaco, Giampi Michelusi -. In Cento anni di presenza a Thiene hanno saputo essere un punto di riferimento, sia in tempo di guerra che di pace. Nel loro DNA associativo hanno valori essenziali e fondamentali di cooperazione, altruismo, generosa disponibilità, senso del dovere e spirito di sacrificio. Le iniziative per il Centenario non sono soltanto un’occasione per celebrare una splendida e preziosa realtà associativa, ma anche un’opportunità per farla conoscere alle giovani generazioni. Lo spirito alpino esercita un fascino senza tempo e parla direttamente all’animo della gente. Auspico che tutta la Città accolga le proposte e si stringa in un caloroso abbraccio partecipando numerosa agli eventi e, in particolare, alla sfilata di domenica».

«Siamo orgogliosi e onorati di essere arrivati a questo traguardo – dichiara Vittorio Dal Zotto, che dal 2015 è Capogruppo ANA thienese –. Attendiamo tutti gli iscritti e i simpatizzanti e anche quanti vogliono condividere con noi queste giornate di festa».

Si comincia sabato 16 Settembre 2023 alle 10.00 con l’inaugurazione nei locali del Padiglione Fieristico della mostra fotografica “I Cento Anni del Gruppo Alpini di Thiene”. Saranno esposti nel weekend, in 14 pannelli ricchi di testimonianze interessanti, documenti e fotografie che raccontano un secolo di vita alpina a Thiene. Alle ore 18.00 sarà celebrata la S. Messa in Duomo. Alle ore 20.30 il Teatro Comunale ospiterà “I nostri primi “100 Anni”, rassegna corale alla quale parteciperanno il Coro ANA Thiene Diretto dal m° Giovanni Finco, il Coro Giovanile di Thiene diretto dal m° Silvia Azzolin e il Coro Brigata Cadore diretto dal m° Michele Segato. Gli eventi sono ad ingresso libero.

Data dei festeggiamenti dei primi 100 Anni

Domenica 17 Settembre 2023 la Città festeggia gli Alpini ospitando la sfilata che vedrà il corteo, formato dai vari Gruppi del territorio e dalle Fanfare, prendere avvio alle 15.30 da via Divisione Ortigara, all’altezza dell’incrocio con via Monte Ortigara (area in cui è previsto l’ammassamento a partire dalle 15.00), per poi proseguire per le vie del Centro e arrivare in piazza Scalcerle dove si terranno i discorsi e i saluti ufficiali.

Le Penne Nere thienesi attualmente iscritte al Gruppo sono 325. In un secolo di vita, il Gruppo ha annoverato le Medaglie d’Oro alla Memoria Giacomo Chilesotti e Guido Miotto e ben 27 decorati con Medaglie d’Argento e di Bronzo.

Recentemente poi il sacrificio del Caporalmaggiore Matteo Miotto in Afghanistan, Medaglia d’Argento al Valor Militare “Alla memoria”, ha aggiunto un altro thienese nel novero di coloro che hanno lasciato fulgida memoria di coraggio ed eroismo.

