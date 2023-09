La mostra itinerante è diventata anche digitale, disponibile nel sito atleticassola.com e su Youtube nel canale atleticassola – Cassola: mostra intinerante “La bellezza dei nostri sogni”

Nelle foto il racconto degli sport paralimpici e dei loro protagonisti. Un format video a disposizione di tutti

“La bellezza dei nostri sogni”

è diventata anche digitale, con un format video che può essere utilizzato e fruito da tutti, in occasione di eventi e iniziative per informazione e sensibilizzazione su sport e disabilità. L’idea è nata dopo la tappa di Cassola nel 2022, che ha visto, in concomitanza del Serenissima Para Athletics Meeting, l’apertura dell’esposizione e un convegno sugli sport paralimpici con la partecipazione dell’assessora regionale Manuela Lanzarin, degli amministratori locali, di atleti azzurri come Dallavalle, Fantini, Strati e azzurri paralimpici come Rosada, Zeni, Mencoboni, Dal Pastro, e personalità del mondo sportivo e paralimpico.

In viaggio attraverso il Veneto

Intanto continua il “viaggio” della rassegna attraverso il Veneto, sia perché le immagini riguardano atleti e momenti del Nordest. La mostra stupisce, a volte colpisce, perché queste immagini, oltre cento, danno l’idea di una realtà concreta degli atleti diversabili, che va oltre quanto ci si immagina.

Tackle grintosi tra calciatori amputati, nuotatori e nuotatrici senza gambe o senza braccia, saltatori e lanciatori senza vista, atleti runner, saltatori e velocisti condotti da una guida, se ipovedenti, oppure che viaggiano su arti inferiori tecnologici da marziani, o lanciati su carrozzine futuriste; e poi giocatori di volley rasoterra, baskettari, hockeysti e schermidori su ruote, ciclisti privi di una gamba a pedalare come frecce, handbiker sfreccianti sull’asfalto e così via. Ma anche down felici nella loro disciplina, disabili mentali intenti a dare il meglio, ragazzi e adulti isolati che finalmente hanno scoperto la relazione e la socialità come protagonisti nello sport.

Le tappe della rassegna

La mostra è già stata a Padova, nel municipale palazzo Moroni, a Santorso e a Bassano del Grappa, ospedali della Ulss 7 Pedemontana, a Cassola in provincia di Vicenza, dove è stata anche sede di un convegno con la partecipazione di atleti azzurri normodotati e paralimpici, all’ospedale dell’Angelo di Mestre, a Chioggia all’ospedale Santi Giovanni e Paolo. In attesa delle prossime destinazioni, il tour della mostra potrà proseguire dove sarà richiesta e bene accetta.

Un lavoro minuzioso

La rassegna è stata realizzata e curata da Fernando De Pieri, dirigente di Veneto Special Sport, primaria società paralimpica veneta con sede a Noale. Un lavoro minuzioso, realizzato e fatto realizzare da chi conosce profondamente quel mondo. Le foto, tutte da vedere, sono di Adriano Boscato e Francesco Furlanetto.

L’iniziativa, che mira a far conoscere sempre di più lo sport dei diversabili, ha avuto il patrocinio e l’appoggio del Comitato italiano paralimpico Veneto, guidato da Ruggero Vilnai, delle federazioni di settore, della Regione.

Tanti protagonisti

Protagonisti della mostra sono atleti paralimpici di diverse discipline come Samuele Gobbi (atletica leggera), Carlotta Bertoli (atletica leggera), Gianluca Cavaliere (hockey su ghiaccio), Francesca Cipelli (atletica leggera), Chiara Coltri (basket in carrozzina), René de Silvestro (sci alpino), Maria Andrea Maiale (atletica leggera), Annalisa Rosada (tiro con l’arco), Giandomenico Sartor (atletica leggera) e tanti, tanti altri tra cui una giovanissima Bebe Vio (scherma) ritratta diversi anni fa e un bellissimo bianco-nero di Assunta Legnante, lanciatrice di livello internazionale.

Realtà senza più stereotipi

Proprio le venete Francesca Cipelli, di Scorzè, saltatrice in lungo paralimpionica a Tokyo, e Annalisa Rosada, arciera di Pellestrina, già ai vertici di Coppa del Mondo in azzurro, sono state cooptate nell’organizzazione, ad esempio a Chioggia. Si tratta di persone sempre disponibili non solo a fare il loro sport, ma anche a parlarne nelle scuole, a sensibilizzare un’opinione pubblica che sa qualcosa ma non tutto di questo settore.

Cipelli ad esempio nella sua tesi di laurea ha indagato sullo sport paralimpico sottolineando i ritardi del settore e rivelando che in Italia solo il 9,1 per cento delle persone con limitazioni fisiche si dedica all’attività sportiva, contro il 36,6% nel resto della popolazione. E sono entrambi dati inferiori alle medie di altri Paesi europei e occidentali.

La mostra digitale a disposizione di tutti

Anche la versione digitale della mostra “La bellezza dei nostri sogni” intende dunque rimuovere veli e stereotipi spiegando a tutti cosa vuol dire sport a 360 gradi. Messa online in concomitanza con gli eventi di Cassola del 9 e 10 settembre 2023, a cura del club di casa di atletica leggera, il Gruppo Sportivo Marconi, è disponibile nel sito “web atleticassola.com” e nel canale Youtube “atleticassola”.

Il format video ricorda perché a Cassola è nata, dal 2019, l’iniziativa del primo meeting di atletica integralmente inclusivo che prevede un programma vario di gare concomitanti di normodotati e paralimpici e paralimpici intellettivi, riporta alcune immagini molto interessanti di quell’appuntamento e poi scatta la rassegna delle 100 foto che riguardano molti sport paralimpici.

Uno strumento a disposizione di scuole, associazioni, enti che intendano utilizzarlo in occasione di eventi di informazione e di sensibilizzazione su sport e disabilità, magari con la partecipazione di atleti paralimpici e non, per approfondire le tematiche del settore.

Fonte Comune di Cassola