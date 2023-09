Baxi SpA e il Gruppo BDR Thermea: partnership strategica con il Gruppo G.I. Holding

Avere più forza nel raggiungimento degli obiettivi di green policy e ampliare la proposta di soluzioni ad alta potenza dedicate al segmento commerciale e industriale – Baxi SpA – Gruppo BDR Thermea

BAXI SPA E BDR THERMEA SI COALIZZANO IN UNA PARTNERSHIP STRATEGICA CON IL GRUPPO G.I. HOLDING PER ACCELERARE SULL’ ALTA POTENZA DA ENERGIE RINNOVABILI

Baxi SpA,

leader nel settore del riscaldamento e della climatizzazione, acquisisce, in accordo con il Gruppo BDR Thermea (a cui appartiene dal 2009), il 25% del Gruppo G.I. Holding, realtà di rilievo per la produzione e commercializzazione di soluzioni d’avanguardia nella climatizzazione, nel raffreddamento dei processi industriali, nel condizionamento di precisione e nel trattamento dell’aria per edifici commerciali, industriali e pubblici.

Con sede a Latisana (UD), il Gruppo G.I. Holding produce e commercializza un’ampia gamma di pompe di calore, refrigeratori d’acqua, centrali trattamento aria, unità roof top e ventilconvettori a marchio CLINT, KTK KLIMATECHNIK e NOVAIR.

L’azienda offre anche soluzioni su misura per sistemi di raffreddamento per applicazioni tecniche come centri di elaborazione dati e sale server con il marchio MONTAIR. Inoltre, è specializzata nell’uso di refrigeranti naturali e a basso impatto ambientale (GWP). Con 300 dipendenti e siti produttivi in Italia e Ungheria, G.I. Holding, che continuerà ad operare in Italia ed Internazionalmente con i propri marchi, è presente in oltre 70 mercati a livello mondiale.

La partnership strategica

con il gruppo friulano, iniziata nel 2020 con la fornitura di una gamma di pompe di calore di media-alta potenza, consentirà a Baxi e al Gruppo BDR Thermea di ampliare ulteriormente l’offerta per il segmento commerciale e industriale nel mercato Italia e nei numerosi mercati esteri in cui operano. Le due realtà collaboreranno anche nelle attività di ricerca e sviluppo per fornire ai clienti nuove soluzioni per la transizione energetica.

“La partnership con G.I. costituisce una notevole opportunità di ampliamento delle nostre soluzioni per la transizione energetica: le pompe di calore svolgono un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione degli edifici” sottolinea Alberto Favero, Direttore Generale di Baxi SpA. “Per Baxi e per il gruppo BDR Thermea questa nuova partnership strategica rappresenta un’ottima opportunità per facilitare e velocizzare questo processo, entrando in segmenti di mercato ad oggi non ancora totalmente presidiati”.

Bertrand Schmitt,

CEO del Gruppo BDR, commenta: “Grazie a questa collaborazione acceleriamo la possibilità di offrire ai nostri clienti l’accesso alle soluzioni di G.I. Holding. La transizione energetica è in piena corsa e l’elettrificazione ha un ruolo chiave nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento. Con questa partnership possiamo offrire ulteriori soluzioni per il comparto commerciale, contribuendo insieme a costruire un futuro sostenibile.”

Paolo Baldissin,

Amministratore Delegato di G.I. Holding, aggiunge: “Unendo le forze dei due Gruppi, entrambi realtà multi-brand, possiamo integrare e completare le nostre soluzioni per il comfort, ampliare la nostra collaborazione OEM con il Gruppo e, grazie alle interazioni sinergiche che si verranno a creare, avviare lo sviluppo di nuovi prodotti e sistemi ancor più evoluti ed efficienti, potenziando il portfolio a basso GWP e con refrigeranti naturali”.

Una visione del futuro coerente oltreché simile, una condivisione di valori e di competenze che induce le due aziende a consolidare una cooperazione già attiva da anni. Un modo per rafforzare la presenza commerciale in Italia e negli oltre 70 Paesi di distribuzione.

Bassano del Grappa, 5 Settembre 2023

Baxi S.p.A., con oltre 90 anni di storia, negli anni ha affinato il know-how nel settore del riscaldamento e della climatizzazione. Green factory innovativa, Baxi è centro di eccellenza nell’attività di progettazione: pioniera dei sistemi ibridi integrati, ha progettato la prima caldaia domestica premiscelata funzionante a idrogeno e realizzato la prima linea produttiva in Europa per le caldaie H2. Azienda con 1.000 dipendenti e un fatturato di 424 milioni di euro nel 2022, Baxi è ben radicata nel mercato italiano ed esporta i propri prodotti in oltre 70 Paesi. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.baxi.it.

G.I. Holding

Il Gruppo G.I. Holding è una realtà internazionale che produce e commercializza soluzioni HVAC all’avanguardia sia per il comparto commerciale che industriale attraverso prestigiosi marchi quali CLINT, KTK KLIMATECHNIK, NOVAIR e MONTAIR. Europa, Medio Oriente e Sudest Asiatico sono i mercati di riferimento di G.I. Holding, con siti produttivi in Italia e Ungheria e uffici commerciali in Malesia ed Emirati Arabi. Il Gruppo conta 300 dipendenti; nel 2022 ha registrato un fatturato di 73,5 milioni di euro e un’importante crescita del 20% nel primo semestre 2023. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.giholding.it.

BDR Thermea Group

Il Gruppo BDR Thermea è leader nella produzione di soluzioni intelligenti per il riscaldamento e la climatizzazione residenziale e commerciale. Il gruppo ha più di 6.800 dipendenti ed è presente in oltre 100 Paesi. BDR Thermea, che ha raggiunto nel 2022 un fatturato di 2,2 miliardi di euro, opera nel mercato con i prestigiosi marchi BAXI, De Dietrich, Remeha, Brötje, Chappée e Baymak. L’headquarter è ad Apeldoorn, in Olanda. Per maggiori informazioni consultare www.bdrthermeagroup.com.