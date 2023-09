Vicenza, nuova gestione del Centro di via dei Mille: al primo incontro oltre 80 i volontari

Nuova gestione del Centro di via dei Mille per la documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale

A Palazzo Trissino l’assessore Selmo ha raccolto proposte e disponibilità

Dai volontari storici ai volti nuovi, per un totale di oltre 80 persone, hanno risposto all’invito dell’assessore all’istruzione Giovanni Selmo a confrontarsi insieme sul futuro del Centro per la documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale di via dei Mille. L’incontro si è tenuto ieri, a Palazzo Trissino, con la partecipazione di molti volontari che hanno prestato servizio fin dall’apertura del Centro nel 2011, di nuove persone del mondo dell’educazione e dell’istruzione e di insegnanti che lavorano nelle scuole del Comune e negli istituti comprensivi. Erano presenti anche gli educatori della Neuropsichiatria infantile dell’Aulss 8 berica.

Il commento dell’assessore all’istruzione Selmo

“Siamo molto soddisfatti dall’interesse riscontrato – commenta l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo -. Con l’incontro di ieri abbiamo avviato il dialogo con i volontari e posto le basi per un percorso che porterà ad una nuova gestione condivisa del Centro. Le proposte e disponibilità emerse andranno presentate adesso via email all’assessorato all’istruzione. Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre faremo degli incontri individuali al Centro di via dei Mille. Dopodiché, vagliate le candidature e capite le disponibilità, ci si ritroverà in plenaria con i volontari per strutturare il servizio”.

In molti a dare la propria disponibilità di riprendere servizio

Nel corso dell’assemblea di ieri, l’assessore all’istruzione Selmo, dopo aver ringraziato quanti negli anni hanno prestato un servizio gratuito a minori e agenzie educative della città, ha ribadito la necessità di raccogliere proposte e adesioni da parte di volontari e associazioni. Molti infatti hanno contattato l’assessorato nelle scorse settimane e altri hanno dato ieri la propria disponibilità a riprendere servizio. Le proposte vanno dai progetti di lettura, ai laboratori di psicomotricità, danza, arte-terapia, agli sportelli psicologici fino agli incontri per le famiglie. Sono state affrontate anche le possibili difficoltà riguardanti la guardiania e pulizia del Centro, concordando che i servizi dovranno essere organizzati e garantiti. Allo stesso modo servirà un coordinamento professionale dei volontari e delle volontarie.

Le candidature vanno presentate via email a centrodocumentazione@comune.vicenza.it

indicando nome, contatto email, telefono e tipologia di disponibilità e proposta.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 5 settembre 2023