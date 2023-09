Schio: scontro auto-autocarro, ferita mamma e figlia

Alle ore 12 di martedì 05 settembre due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute all’intersezione che via Lago di Bracciano forma con via Lago di Albano di Schio, per il rilievo di un sinistro stradale con feriti.

Un’autovettura Seat Ibiza percorreva via Lago di Bracciano con direzione via Lago di Albano.

Giunta all’interesezione tra le due vie,

per cause in corso di accertamento, la stessa andava ad urtare con la fiancata destra contro la parte anteriore di un autocarro Iveco che stava transitando in via Lago di Albano.

Ad avere la peggio la conducente dell’autovettura e la rispettiva figlia di anni 8: entrambe venivano trasportate con ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso (fortunatamente NON risultano in pericolo di vita).

Loris Revrenna – Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio

Polizia Locale Alto Vicentino

Centrale Operativa – Via Fratelli Pasini, 74 Schio, Vicenza, Veneto, 36015, Italia

Telefono: 0445/690111

Numero breve di pronto intervento

per le Polizie Locali della Provincia di Vicenza

Cos’è

E’ attivo il Numero Verde 800 05 05 05 per il Pronto Intervento delle Polizie Locali della Provincia di Vicenza.

Ogni Cittadino potrà quindi chiamare la Polizia Locale competente per il territorio con un unico numero, gratuito e di facile memorizzazione.

Il numero, dotato di risponditore automatico, provvederà a smistare le chiamate ad ogni singolo Comando di Polizia Locale, richiedendo all’utente di pronunciare solamente il nome del Comune per il quale (o dal quale) si sta chiamando.

Accedere al servizio

In caso di bisogno si chiama il numero verde 800 05 05 05

Costi e vincoli

GRATUITO

Tutti

Comuni Convenzionati Consorziati

Comune di Arsiero

Comune di Laghi

Comune di Lastebasse

Comune di Marano Vicentino

Comune di Pedemonte

Comune di Piovene Rocchette

Comune di Posina

Comune di Santorso

Comune di San Vito di Leguzzano

Comune di Schio

Comune di Tonezza del Cimone

Comune di Torrebelvicino

Comune di Velo d’Astico

Comune di Valdastico

Comune di Valli del Pasubio

Fonte Polizia Locale Alto Vicentino