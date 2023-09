Rigoni di Asiago: acquisizione della maggioranza di Ambrosiae Srl

Un accordo molto promettente grazie alla condivisione dei valori e alla complementarità dei prodotti – Rigoni di Asiago Srl annuncia oggi l’acquisizione della quota di maggioranza di Ambrosiae Srl Società Benefit con sede a Monteprandone (AP).

Ambrosiae

è una giovane azienda italiana che, con passione e dedizione, realizza prodotti alimentari biologici di altissima qualità, adatti ad ogni tipo di dieta ed esigenza.

Dal 2021 è società Benefit, ovvero nell’esercizio della propria attività economica, persegue finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali, etc.

Dal 2014 Ambrosiae produce snack e prodotti per la colazione, creati con ingredienti naturali, vegetali, biologici, lavorati in modo innovativo, senza cottura, il più delicatamente possibile, per garantire e preservare i nutrienti di cui sono naturalmente ricchi.

Per Ambrosiae il cibo è sacro e ogni singolo ingrediente viene trattato con amore ed estremo rispetto. Barrette, muesli per la colazione, porridge, preparati per pancake, e tantissimi altri prodotti da poter miscelare fra loro o utilizzare per ricette originali e appetitose.

Rigoni di Asiago,

azienda veneta pioniera nel mondo del biologico, con un fatturato di oltre 138 milioni di €, proprio nel corso del 2023 festeggia i suoi primi 100 anni. Nata e cresciuta sull’Altopiano di Asiago è da sempre capitanata dalla famiglia Rigoni che ha saputo trasformare un’impresa artigianale in una realtà leader a livello nazionale e presente in numerosi mercati esteri.

Nel 2018, l’ingresso, con una quota di minoranza, della Società di Private Equity Kharis Capital ha permesso il rafforzamento dell’azienda a livello internazionale.

Oggi Ambrosiae è la seconda acquisizione di Rigoni di Asiago, che segue la prima, avvenuta in Francia nel 2022, siglata con Saveurs&Nature, cioccolateria artigianale ben presente nel mercato del biologico, con il talento della bontà.

Con l’ingresso di Ambrosiae, l’azienda punta a rafforzare la propria presenza nel mercato e a divenire il player di riferimento nel mondo della prima colazione e degli snack biologici in Italia, sui mercati Europei e su quelli Internazionali. Il know how e la passione per la qualità e la sostenibilità delle due aziende si riuniranno in un’unica anima, la cui strategia di crescita è legata al potenziamento produttivo e dei servizi, all’ottimizzazione dei processi, all’espansione sui mercati internazionali e all’innovazione.

Andrea Rigoni,

Presidente e AD di Rigoni di Asiago dichiara: “Da tempo eravamo in contatto con Martina Olivieri, fondatrice di Ambrosiae, che dal 2014 produce, proprio come noi, con competenza, cura e passione, prodotti biologici dedicati alla prima colazione e snack: granola, muesli, pancake, barrette ed altro ancora.

La condivisione dei valori che ci accomunano, quali l’attenzione al consumatore, la valorizzazione del personale, la cura dell’ambiente, l’equa negoziazione con i fornitori, sono e saranno il faro che guiderà i nostri obiettivi futuri.

Oggi con questa acquisizione abbiamo l’opportunità di rafforzare la nostra presenza nel mercato dei prodotti da prima colazione, snack, barrette e prodotti proteici. Sono sicuro che sapremo farlo insieme fondendo le nostre competenze e professionalità, rendendo il mondo un posto migliore, giorno dopo giorno, addolcendolo con i nostri prodotti”

Martina Olivieri,

fondatrice di Ambrosiae: “Oggi si scrive un capitolo emozionante nella storia della nostra azienda, Ambrosiae è entrata a far parte di Rigoni di Asiago. Questa decisione è stata presa dopo attente considerazioni e riflessioni sul futuro della nostra azienda.

Ambrosiae è nata dalla mia passione per l’alimentazione sana, per uno stile di vita salutare e sportivo, e il desiderio di creare prodotti semplici realizzati con materie prime di eccellente qualità, meno alterati e stressati dai processi produttivi. Dal 2014, con il team Ambrosiae abbiamo dedicato le nostre energie a sviluppare prodotti per la colazione e snack che non solo soddisfano il palato, ma contribuiscono anche a uno stile di vita sano e sostenibile.

L’incontro con Andrea Rigoni

è stato chiave, nonostante le differenti dimensioni delle nostre aziende abbiamo riscontrato subito enormi sinergie e una stessa visione imprenditoriale. Entrambe le aziende condividono valori profondi di qualità, sostenibilità, responsabilità sociale e rispetto per l’ambiente e sviluppano prodotti biologici per la prima colazione. Questa operazione rappresenta un passo importante per noi, perché ci permette di crescere e raggiungere un pubblico più ampio, mantenendo intatte le nostre radici e la nostra dedizione alla creazione di cibo di qualità.”

Nell’operazione, Rigoni di Asiago è stata assistita da Corus Corporate Finance S.p.A, boutique indipendente di consulenza finanziaria, specializzata in operazioni di M&A, nelle persone del Dott. Luca Maccagnani e della Dott.ssa Giulia Guzzo e dallo Studio Legale Bellora e Associati di Milano con l’ Avv. Marco Bellora e l’ Avv. Federica Sala.

Ambrosiae è stata assistita da EMINTAD ITALY SRL, un advisor indipendente da poco entrato nel Gruppo Ethica, specializzato in operazioni di Capital Market e M&A, nelle persone dei Dott. Gianluca Cedro e Paolo Oggionni e dallo Studio Legale Grimaldi con l’ Avv. Paolo Daviddi.

A proposito di Rigoni di Asiago

Il Gruppo italiano Rigoni di Asiago realizza un volume di affari di oltre 138 milioni di euro e ha una forza lavoro di circa 300 persone. Oggi, il Gruppo fondato da nonna Elisa nel 1923, è guidato dalla terza generazione della famiglia. Grazie alle convinzioni e ai valori in cui crede fortemente l’AD e Presidente Andrea Rigoni, l’azienda veneta è leader di mercato sul mercato interno e in grande crescita nei più importanti mercati internazionali con i suoi prodotti quali Fiordifrutta, 100% frutta bio, Nocciolata, la gamma di creme di nocciole spalmabili bio, e Mielbio, miele biologico 100% italiano. L’ azienda oggi è fortemente orientata all’innovazione e all’espansione sui mercati internazionali. www.rigonidiasiago.com

A proposito di Ambrosiae:

Ambrosiae è una giovane azienda marchigiana che dal 2014 produce snack e più prodotti per la colazione commercializzati con i brand Ambrosiae e PerfectBio. Granole, porridge, barrette, creati con ingredienti naturali, vegetali, biologici e gustosi, lavorati in modo innovativo, senza cotture, il più delicatamente possibile, per garantire e preservare i nutrienti di cui sono naturalmente ricchi. www.ambrosiae.com

Asiago, 5 settembre 2023

