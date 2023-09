Menegatti in forma smagliante: buon nono assoluto a Piancavallo

Il pilota di Zanè Paolo Menegatti firma la seconda top ten consecutiva nel CIRA mentre in casa Ceccato brilla Giovanni, secondo in Rally5, con papà Vittorio che abbandona la compagnia.

È stato un Rally Piancavallo ricco di emozioni per i portacolori di Jteam impegnati, tra Venerdì e Sabato, nell’appuntamento valevole per il Campionato Italiano Rally Asfalto e per la Coppa Rally ACI Sport, in chiave quarta zona.

Terzo risultato utile consecutivo

per un Paolo Menegatti in forma smagliante, alla seconda top ten consecutiva nel CIRA, nono assoluto, in gruppo RC2N ed in classe R5 – Rally2.

Il pilota di Zanè, in coppia con Nicola Rutigliano sulla Skoda Fabia RS Rally2 di MS Munaretto, ha confermato quanto di buono già visto nel recente Valpolicella, chiuso al secondo assoluto.

“Sapevamo che non sarebbe stata facile” – racconta Menegatti – “perchè gli avversari del CIRA sono davvero molto forti. Nel primo giro abbiamo sofferto, soprattutto nello stretto perchè dobbiamo ancora sistemare l’assetto per questo contesto. Nel veloce siamo andati bene ma abbiamo pagato una scelta di gomme non azzeccata. Possiamo essere molto competitivi con questa nuova Skoda.

Sono molto soddisfatto, non mi aspettavo di poter entrare nella top ten alla seconda gara con questa nuova vettura nel CIRA. Grazie a Laura che, a fine gara, mi ha fatto una sorpresa bellissima. Grazie a tutti i nostri partners, ad MS Munaretto ed a Jteam.”

Poca fortuna per Vittorio Ceccato,

in coppia con Emanuele Dinelli su una Skoda Fabia Rally2 Evo di P.A. Racing, costretto al ritiro per una toccata già sulla terza quando era diciottesimo assoluto, quindicesimo di gruppo RC2N e quattordicesimo di classe R5 – Rally2.

“Avevamo preparato bene questa gara” – racconta Vittorio Ceccato – “ed eravamo carichi, certi di fare bene con al Friuli. L’obiettivo era arrivare a ridosso dei dieci assoluti ma una piccola toccata sulla Pradis, contro una roccia nascosta nell’erba, ci ha strappato ruota e sospensione posteriore sinistra.

Siamo arrivati su tre ruote, fuori dalla prova, ma ci siamo ritirati. L’errore non ci toglie alcuna certezza e stiamo valutando, per il 2024, un programma a tempo pieno nel CIRA. Grazie ad Emanuele, a P.A. Racing, a Dimensione Corse, a Jteam ed a tutti i partners.”

Primo podio,

alla seconda presenza assoluta, per Giovanni Ceccato, in coppia con Ronny Celli su una Renault Clio Rally5 di PR2 Sport che assaggiava per la prima volta al Piancavallo.

Il giovane di casa Ceccato chiude la trasferta aggiungendo un buon sesto di gruppo RC5N.

“Arrivavo dall’aspirato quindi per me era tutto nuovo” – racconta Giovanni Ceccato – “ma le sensazioni sono state subito molto positive. La Rally5 sembra più facile da guidare ma non è così. Sulla prima del Venerdì abbiamo incassato una penalità, mancando il bivio a sinistra per l’anello, ma non ha inciso troppo sulla nostra gara. Sabato siamo partiti carichi ma senza aspettative verso il cronometro.

Abbiamo cercato di capire la vettura ed abbiamo portato a casa un risultato inaspettato. Siamo molto contenti per noi ma mi spiace per il ritiro di papà.”

Bassano del Grappa (VI), 05 Settembre 2023

Immagine di Paolo Menegatti, in azione (immagine a cura di Fotosport)