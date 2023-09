Vicenza: apertura dei 10 asili nido comunali

Apertura asili nido, assessore Selmo: “Dall’amministrazione l’augurio per un anno ricco di attività e relazioni”

In visita oggi all’asilo nido dei Ferrovieri, in via dei Campesani 46, l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo ha portato i saluti e il buon augurio per l’inizio dell’anno educativo da parte dell’amministrazione a tutti i bambini e al personale dei nidi comunali. “Dopo la pausa estiva, per i dieci asili nido comunali è tempo di ripartire. Ci auguriamo che sia un anno ricco di attività e di relazioni. Un anno all’insegna dello stare insieme e della crescita. Il nostro saluto e in bocca al lupo va quindi al personale scolastico, alle famiglie e ai bambini e alle bambine della città”.

Sono 424 i piccoli alunni iscritti ai dieci asili nido comunali. La struttura dei Ferrovieri, visitata dall’assessore Selmo con la coordinatrice della scuola Caterina Barcaro, ospita 44 bambini.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 4 settembre 2023

Cenni storici dell’asilo nido dei Ferrovieri

L’asilo nido Ferrovieri è situato nella zona sud-ovest del Comune di Vicenza, in Via B. Dei Campesani n. 46.

La sua apertura risale al giugno 1980.

Inizialmente frequentavano 60 bambini, vi lavoravano 12 insegnanti, 5 ausiliarie e una cuoca. A sostegno del lavoro educativo, la figura della psicopedagogista era prevista per quattro ore settimanali.

Dall’apertura del nido negli anni ottanta e fino al 2000, la capienza di sessanta bambini si è pressoché mantenuta stabile. Dal 2003 circa, c’è stato un aumento del 20% e l’accettazione è salita ad un massimo di 72.

Successivamente, in seguito a modifiche dovute alla situazione economica e ad un nuovo assetto sociale, da settembre 2012, l’afflusso di presenze al nido si è ridotto.

Attualmente il nido Ferrovieri ha una capienza massima di 44 bambini, suddivisi in due sezioni verticali (bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi).

Com’è strutturato l’asilo

Il nido è disposto su un unico livello, l’area coperta è di circa 930 metri quadrati, (escluse zone porticate) e si estende su un’ampia zona verde, senza strade di grande comunicazione. Nel complesso la struttura e’ particolarmente luminosa.

Il nido è un luogo dell‘educare e dell’autoeducazione, di storie che si intrecciano, per darci la possibilità di abitare questa terra con occhi diversi… magari con gli occhi dei nostri bambini.

Il valore dell’azione educativa secondo noi, oltre che a configurarsi mediante un progetto di nido elaborato da tutto il personale, si concretizza anche attraverso la qualità della relazione con le famiglie che consideriamo la massima agenzia educativa nel processo di formazione del bambino.

Educatori e genitori all’interno del nido trovano spazi di parola per un confronto e una condivisione di saperi.

Quanto più il nido e la famiglia riescono a condividere percorsi, metodi e obiettivi educativi, tanto più il bambino crescerà in modo armonico e sereno perché… sono loro… gli uomini e le donne del domani!

Fonte dal sito del Comune di Vicenza