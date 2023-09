Una settimana di incontri e domenica società e associazioni si presentano alla città – Valdagno – Festa dello Sport e del Volontariato

Sport e volontariato

scendono insieme in campo e si raccontano alla città. Si alza il sipario sulla “Festa dello Sport e del Volontariato”, manifestazione promossa dal Comune di Valdagno per dare spazio e promuovere le tante realtà impegnate in città in questi due importanti mondi.

Gli appuntamenti inizieranno martedì 5 settembre e proseguiranno fino a domenica 10 settembre quando – dalle 10 alle 18 – gli spazi del complesso sportivo di via Volta ospiteranno società e associazioni che, con stand e dimostrazioni, presenteranno le loro attività e proposte. Complessivamente saranno 56 le realtà presenti.

“Sport e volontariato sono non solo profondamente intrecciati, ma insieme rappresentano uno dei patrimoni più grandi che abbiamo a Valdagno – sottolineano l’assessore ai servizi sociali Tiziana De Cao e il consigliere con delega allo sport Franco Visonà -. Le società e le associazioni, con i loro volontari, svolgono infatti un ruolo fondamentale nella crescita e nella cura della nostra comunità mettendo in campo e promuovendo ogni giorno valori importanti come la solidarietà, la lealtà, lo spirito di squadra e di sacrificio, l’attenzione al prossimo e al mondo che ci circonda. Questa festa, che dopo anni torna a mettere insieme sport e volontariato, è per questo prima di tutto un’opportunità per dire loro ‘grazie’ e per dare loro lo spazio di visibilità e di promozione che meritano“.

Ad aprire il calendario

degli appuntamenti, martedì 5 settembre alle 20.30 nella sala Rubini a Palazzo Festari sarà il tavolo di lavoro “Natalità e programmazione sportiva” durante il quale si parlerà della sfida che attende le società sportive e i Comuni, a partire da un’analisi statistica dell’andamento demografico e del suo impatto sullo sport. Alla serata parteciperà anche un rappresentante del CONI.

Si prosegue giovedì 7 settembre,

alle ore 18.00, sempre nella sala Rubini di Palazzo Festari con “Volontariato, presente e futuro”, un incontro sullo stato del volontariato a Valdagno, sulle sue prospettive e sulle possibili iniziative per una rivitalizzazione. In programma anche gli interventi di don Enrico Pajarin della Caritas Provinciale e di Rita Dal Molin del C.S.V. di Vicenza. In entrambe le serate a illustrare i dati che daranno spunto alle riflessioni sarà il presidente del Gruppo Area Luca Romano.

Sabato 9 settembre,

alle ore 16.00, il Cortile di Palazzo Festari ospiterà invece la premiazione del vincitore del progetto “Un nuovo volto per la Cooperazione Internazionale Città di Valdagno”. Il concorso invitava grafici e videomaker a realizzare un video e un nuovo logo in grado di trasmettere i valori e l’impegno solidale delle tante realtà associative di cui il comitato stesso si compone.

Domenica 10 settembre,

infine, la manifestazione vivrà il suo momento culminante con una giornata che avrà per teatro gli spazi degli impianti sportivi di via Volta e per protagoniste le realtà dello sport e del volontariato. Dalle ore 10.00, con il saluto dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, alle 18.00 associazioni e società saranno presenti con stand informativi e attività e si racconteranno attraverso i loro volontari, allenatori e atleti. Non mancherà la possibilità di provare le diverse attività divertendosi insieme.

Foto d’archivio della manifestazione e la locandina.

