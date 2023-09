Scuola di Magia al Castello di Thiene: protagonisti oltre 340 bambini e ragazzi

Edizione 2023 della Scuola di Magia Italiana al Castello di Thiene (VI)

Tre appuntamenti della scuola per aspiranti maghi che, in collaborazione con Sodexo Italia, hanno coinvolto e coinvolgeranno fino al 10 settembre alunni di primarie e secondarie in un’esperienza immersiva all’insegna della magia

Edizione 2023

Scuola di Magia Italiana, edizione 2023, protagonista al Castello di Thiene (VI) con la partecipazione di oltre 340 bambini e ragazzi che dal 29 agosto, fino al 10 settembre hanno potuto trascorrere e potranno ancora trascorrere tre giorni all’interno del Castello e frequentare lezioni di magia interattive. Dal 2019 il Castello si trasforma in un luogo di incanto per coinvolgere ogni estate gli studenti degli istituti primari e secondari di primo grado in un’esperienza all’insegna della magia; un’iniziativa, che ha visto la collaborazione di Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi.

Proprio come nella celebre saga, dopo aver ricevuto la lettera di ammissione alla Scuola di Magia, gli aspiranti maghi vengono ospitati nel Castello e smistati in una delle 4 case di appartenenza. I partecipanti possono immergersi completamente in un’atmosfera fantastica grazie al contributo di 25 attori, teatranti e scenografi professionisti. Inoltre, gli studenti che hanno già frequentato la Scuola negli anni precedenti possono proseguire gli studi e conseguire il titolo di maghi apprendisti.

La scuola di magia un esperienza artistica ed educativa

“La Scuola di Magia Italiana rappresenta ormai un punto di riferimento per tutti coloro che ricercano la bellezza e la meraviglia – dichiara Nicola Pignoli, Presidente dell’associazione Caraval Spettacoli -. Pertanto il nostro gruppo, con grande entusiasmo e professionalità, opera da oltre sei anni in castelli straordinari ed eleganti palazzi storici offrendo a bambini provenienti da ogni regione d’Italia un’esperienza artistica ed educativa indimenticabile”.

“Dal 2019 Sodexo si occupa del servizio di ristorazione per la Scuola di Magia Italiana nella suggestiva cornice del Castello di Thiene proponendo divertenti menu a tema – commenta Armando Crivellaro, Responsabile di Area Sodexo Italia -. Siamo orgogliosi di prendere parte a un’iniziativa educativa e coinvolgente come questa, che favorisce la socializzazione e l’apprendimento interattivo, creando un mondo in cui i sogni dei bambini possono diventare realtà“.

Fonte: Encanto Public Relations – Ufficio Stampa