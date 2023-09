Roberto Baggio, da Vicenza al Mondo

Il Veneto è conosciuto in Italia come una delle regioni più virtuose in assoluto, per via delle tante industrie al suo interno. Oltre che per l’enorme flusso turistico che la contraddistingue e anche per il carattere fiero delle persone. Dal punto di vista sportivo, inoltre, questa regione può vantare vari campioni di eccellente caratura. Tra tutti spicca, senza dubbio, Roberto Baggio, calciatore nato a Caldogno e protagonista di una delle più belle storie sportive di sempre. Una storia capace di andare ben oltre il semplice concetto di sport e di competizione ad alto livello.

Cresciuto nel Lanerossi Vicenza, la squadra più importante della sua regione natale, il Roberto degli esordi, mostrò subito le sue abilità calcistiche, spiccando tra tutti per la sua capacità innata di dribblare gli avversari, puntando in porta con straordinaria rapidità ed efficacia. Fuoriclasse fin dagli inizi, il prodigio veneto fu vittima di un brutto infortunio al ginocchio, che ne avrebbe condizionato il rendimento durante tutta la carriera. Tuttavia, non si arrese mai.

Il Divin Codino passa alla Fiorentina

Dopo un lungo periodo di riabilitazione, il fenomeno di Caldogno passò alla Fiorentina, dimostrando fin da subito di essere un vero e proprio fuoriclasse, infiammando lo stadio Artemio Franchi con giocate da autentico asso del calcio, e divenendo alla fine degli anni ’80, uno dei giocatori italiani più talentuosi in assoluto. Memorabili le sue sfide con Diego Armando Maradona, all’allora San Paolo di Napoli.

In seguito, avvenne il tanto discusso passaggio alla Juventus, la prima delle grandi squadre con le quali avrebbe indossato la gloriosa maglia numero 10. Non fu mai davvero a suo agio negli ambienti patinati delle grandi società del Nord, e avrebbe indossato senza troppa convinzione anche le maglie del Milan e dell'Inter.

Baggio: una vita da sportivo che ha ispirato Netflix

Al campione vicentino, la cui autobiografia “Una porta nel cielo” è stato uno dei libri di sport più di successo in Italia, è stato dedicato anche un film. Film prodotto dalla nota piattaforma Netflix, la quale ha investito molto per realizzare il Divin Codino, suo celeberrimo soprannome. La figura di Baggio è sicuramente unica nel suo genere. Non tutti i calciatori, pur essendo campioni, riescono a trasmettere le stesse emozioni che ha saputo trasmettere Roberto. L’asso di Caldogno, infatti, è un personaggio famoso anche sotto l’aspetto umano e non solo. Convertitosi al buddismo quando militava nella Fiorentina, Baggio ha intrapreso un percorso spirituale e di vita molto virtuoso, divenendo campione a tutti gli effetti, sia dentro che fuori dal campo.

L’Italia tutta lo ricorda ancora durante la splendida avventura ai Mondiali USA ’94, dove praticamente trascinò da solo l’Italia di Arrigo Sacchi alla finale. La trascinò segnando cinque reti in tre partite, per poi crollare purtroppo sul più bello, sbagliando il rigore che consegnò il Mondiale al Brasile. Ma il suo impegno e le sue magie calcistiche, resteranno per sempre indelebili nella memoria collettiva del Paese.

Foto: Pixabay