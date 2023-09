Ponte della Vittoria verso la riapertura parziale

Sono in corso a pieno regime e nel rispetto del cronoprogramma i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte della Vittoria, arrivati ormai alla conclusione della prima fase relativa alla sede stradale, che hanno reso necessaria la chiusura totale.

Come previsto dal programma,

si effettuerà ora la riapertura a senso unico, prevista per giovedì 7 settembre 2023, nel tardo pomeriggio, ossia al termine dell’ultima giornata di questo primo step.

Per tutti i veicoli il senso unico sarà in direzione est-ovest, da piazzale Cadorna verso Marostica: una decisione arrivata dopo dovute valutazioni con i soggetti coinvolti e per consentire il migliore deflusso degli autobus nel periodo scolastico.

Il Ponte resterà invece chiuso al flusso ciclabile e pedonale, in quanto il secondo step di lavori riguarderà la sistemazione dei relativi percorsi a nord e a sud.

“Grazie alla fattiva collaborazione

tra l’Amministrazione comunale, l’ufficio tecnico e le ditte esecutrici – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta – il termine della prima fase dei lavori è avvenuto nel rispetto delle tempistiche previste e annunciate sin dal mese di giugno.

Ora procediamo con una la successiva fase di un intervento che arriverà a conclusione entro il periodo natalizio.

Comunicheremo in seguito ulteriori modifiche alla viabilità, ma una via di passaggio al traffico veicolare resterà garantita fino al termine dei lavori”.

Ponte della Vittoria – “I disagi non sono finiti –

commenta il sindaco Elena Pavan – ma la fase più critica è ormai arrivata a conclusione con il rispetto dei tempi previsti, smentendo quanti sono stati pronti a scommettere in un ritardo rispetto alla durata della chiusura totale del Ponte.

Grazie all’impegno di quanti hanno lavorato, la promessa della riapertura parziale prima dell’inizio del nuovo anno scolastico è stata mantenuta”.

Bassano del Grappa, 4 settembre 2023