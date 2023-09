OGD Montagna Veneta: online il nuovo sito ufficiale di promozione

Un nuovo tassello promozionale dell’OGD Montagna Veneta

L’OGD Montagna Veneta fa un altro passo avanti per la promozione turistica delle destinazioni turistiche dell’Altopiano di Asiago 7 Comuni.

Da qualche giorno è online il nuovo sito ufficiale

di promozione dell’Altopiano di Asiago 7 Comuni www.visitaltopianoasiago.com, che presenta le attrattive e i diversi prodotti turistici che caratterizzano Asiago, Enego, Foza, Lusiana Conco e Roana.

Il portale presenta la destinazione come un ottimo scenario per le diverse attività dell’outdoor, senza dimenticare i musei, i luoghi della Grande Guerra, le malghe, la natura e naturalmente l’enogastronomia.

Il portale si sta arricchendo di contenuti giorno dopo giorno grazie al contributo del territorio e vuole diventare, in poco tempo, punto di riferimento e strumento utile e completo per tutti gli ospiti e per chi intende programmare una vacanza in Altopiano.

Per questo motivo ha un approccio che mette in evidenza l’aspetto esperienziale, in modo da comunicare ai potenziali turisti la diversità ed unicità dell’Altopiano.

Una delle funzioni del nuovo portale turistico è facilitare il contatto fra gli operatori della ricettività e della ristorazione dei cinque comuni aderenti all’OGD ed i turisti, in modo che questi possano anche prenotare la struttura prescelta. Per questo motivo è presente nel portale un sistema di prenotazione DMS.

A breve, inoltre,

si introdurrà anche la possibilità di prenotare le esperienze di valore certificate “Slow Wow!” dall’OGD. Il portale www.visitaltopianoasiago.com avrà naturalmente anche la versione invernale.

Asiago, 01/09/2023

OGD Montagna Veneta

Unione Montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni” Via Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)

Tel. 0424 462502

E-mail: ogd@reggenza.it Facebook: Visit Asiago 7 Comuni Instagram: visit_asiago7comuni