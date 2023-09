Loreena McKennit: il tour europeo, Brescia e Padova le date italiane

Un live speciale, diviso in due set: il primo dedicato ai suoi più grandi successi, il secondo interamente dedicato all’album “The Visit”, con cui la cantautrice ha raggiunto la fama internazionale – Loreena McKennit

20 MARZO 2024 @ GRAN TEATRO MORATO – BRESCIA

21 MARZO 2024 @ GRAN TEATRO GEOX – PADOVA

Biglietti disponibili per il fan club dell’artista dalle 10 di martedì 5 settembre e per tutti a partire dalle 10 di venerdì 8 settembre, su Ticketmaster e circuiti autorizzati

È tempo di grandi annunci,

perchè Loreena McKennit sarà in Europa nei prossimi mesi con un nuovo attesissimo tour, che toccherà anche l’Italia in sole due imperdibili date:

il 20 marzo 2024 al Gran Teatro Morato di Brescia

il 21 marzo 2024 al Gran Teatro Geox di Padova!

I biglietti saranno disponibili per il fan club dell’artista dalle ore 10 del 5 settembre e per tutto il pubblico a partire dalle ore 10 di venerdì 8 settembre sui Ticketmaster, Fasticket e Ticketone.

«L’ultima volta che mi sono esibita in Europa era il 2019 e da allora sono successe molte cose.

Sarà magnifico tornare la prossima primavera e poter incontrare di nuovo i volti familiari che mi sono mancati durante questo periodo turbolento», dichiara la McKennitt.

Loreena McKennitt

è riuscita a trapiantare le sue radici celtiche in composizioni suggestive, che si fondano sulla sua voce aulica da soprano e su arrangiamenti eterei, in cui primeggiano strumenti tradizionali, come violini, bodhran, tabla e arpa.

Il tutto arricchito da testi che mescolano poetica metafisica, antichi miti popolari e misticismo medievale: ascoltarla dal vivo è un’esperienza indimenticabile!

The Visit Revisited Tour celebra l’anniversario di uscita dell’album “The Visit” del 1992, che è l’album di maggior successo della cantautrice canadese e le ha fatto ottenere la popolarità a livello internazionale.

Per farlo, si farà accompagnare da quattro dei suoi collaboratori storici: Caroline Lavelle al violoncello, Brian Hughes alla chitarra, Hugh Marsh al violino e Dudley Phillips al basso.

Il concerto sarà composto da due set:

il primo sarà dedicato alle canzoni più famose della carriera della cantautrice, mentre il secondo sarà interamente dedicato ai brani che compongono l’album.

L’eclettico mix di pop, folk e world music di ispirazione celtica ha fatto vendere a Loreena McKennittoltre 14 milioni di album in tutto il mondo. I suoi lavori hanno ottenuto certificazioni di oro e platinoin 15 paesi di quattro continenti.

La cantautrice è stata candidata per due volte ai Grammy Awardse ha vinto due Juno Awards e un Billboard International Achievement Award.

L’artista si è esibita in alcune delle venue più spettacolari e prestigiose al mondo, dalla Carnegie Hall al Palazzo dell’Alhambra a Granada, e davanti a personalità quali la regina Elisabetta II e re Carlo III e molti altri capi di stato.

