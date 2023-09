La cultura vicentina fa rete: inaugurato il Coordinamento permanente

Musei, biblioteche, istituti e produttori culturali, università, associazioni teatrali e musicali della città hanno inaugurato il Coordinamento permanente e la cultura vicentina fa rete

Lavorare insieme per potenziare la proposta culturale di Vicenza, integrare idee, risorse e competenze, per progettare un ecosistema cittadino virtuoso, capace di armonizzarsi anche nell’ottica di una maggiore efficienza gestionale e del reperimento di nuove risorse da investire.

Gli obiettivi del Coordinamento

Questi gli obiettivi del Coordinamento e consultazione permanente della cultura vicentina, convocato dall’assessore alla cultura, turismo e attrattività del Comune di Vicenza, Ilaria Fantin, a seguito dell’iniziativa del presidente dell’Accademia Olimpica, Giovanni Luigi Fontana, che ha visto riuniti venerdì 1 settembre a Palazzo Cordellina, sede della Biblioteca Bertoliana, 65 esponenti di ben 30 realtà culturali della città tra musei, biblioteche, enti culturali e di ricerca, associazioni teatrali e musicali.

L’assessore Ilaria Fantin

“Oggi l’amministrazione comunale si assume una grande responsabilità politica – precisa l’assessore Ilaria Fantin -: coordinare un’alleanza culturale operativa, che punta a favorire il confronto e l’aggregazione delle tante anime della città, per valorizzarne le proposte, ma anche per sostenere la generazione di progettualità innovative che in queste mie prime settimane da assessore mi sono state sottoposte. L’obiettivo è da una parte quello di offrire alla città un programma culturale variegato e strutturato, dall’altra di aumentare la nostra attrattività sul territorio. Una sfida difficile ma entusiasmante, che richiederà un serio coordinamento, condivisione e tanto cuore, valori che abbiamo sentito nelle parole di quanti hanno partecipato all’incontro”.

Il presidente dell’Accademia Olimpica, Fontana

Il presidente dell’Accademia Olimpica, Giovanni Luigi Fontana, si dimostra altrettanto soddisfatto: “L’iniziativa del Coordinamento e consultazione permanente, promossa all’Accademia Olimpica d’intesa con molte altre istituzioni culturali cittadine, ha trovato piena adesione da parte dell’assessore alla cultura Ilaria Fantin, che ha condiviso esigenze e obiettivi espressi già dai partecipanti alla prima riunione di giugno e riconfermati da tutti gli intervenuti, ancora più numerosi, a questo secondo incontro. Il lavoro di elaborazione e coordinamento dei programmi, di progettazione di nuove iniziative, di identificazione e razionalizzazione degli spazi, di rafforzamento dell’offerta culturale complessiva di Vicenza, città della cultura, potrà ora essere efficacemente condotto sotto la regia dell’amministrazione comunale. Il Coordinamento avrà comunque i suoi organi di rappresentanza e operativi, in modo da sviluppare ulteriormente le molteplici attività e le grandi potenzialità emerse da questo importante momento di confronto collettivo”.

Primi obiettivi del Coordinamento sono ora quelli di promuovere un calendario condiviso degli appuntamenti della città, mappare i luoghi della cultura fruibili per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi (progetto peraltro in parte già realizzato dalla Fondazione Monte di Pietà), armonizzare i programmi.

L’iniziativa è aperta a tutte le realtà culturali della città che desiderano condividere e sostenere queste finalità.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 4 settembre 2023