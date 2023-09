Governo Meloni al fianco di chi vuole lavorare e produrre” – Giovine (FdI): “Bene Urso su NPL

“Le dichiarazioni del Ministro Adolfo Urso in materia di NPL rappresentano una notizia estremamente positiva per le micro-imprese italiane e, di conseguenza, per l’intera economia del paese.

Il governo dimostra

di voler affrontare in modo proattivo la sfida dei crediti deteriorati fornendo un ampio sostegno alle piccole e imprese maggiormente esposte al fenomeno, con strumenti chiave per pianificare un futuro più stabile come

la ristrutturazione dei debiti,

il sostegno finanziario,

la formazione

la semplificazione burocratica.

Iniziative che dimostrano l’attenzione verso le esigenze delle imprese più piccole, che rappresentano il tessuto economico e sociale del nostro Paese.

La collaborazione tra il governo, le associazioni di categoria e le istituzioni finanziarie è un segnale di forte unità: questo impegno a sostenere le micro-imprese rafforzerà la fiducia degli imprenditori nello Stato, contribuirà a preservare posti di lavoro e a creare maggiore competitività all’insegna della correttezza e di nuove opportunità economiche.

Come promesso, anche in questa partita il Governo Meloni sarà al fianco di chi vuole lavorare e produrre”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia e membro delle commissioni lavoro ed attività produttive, commercio e turismo, Silvio Giovine.

Roma, 04/09/2023

On. Silvio Giovine

Cosa vuol dire NPL?

L’acronimo NPL sta per Non Performing Loans, traducibile come “prestiti non performanti”, ed indica i crediti che, per un motivo o un altro, risultano più difficili da estinguere, così come le esposizioni scadute o sconfinate

GIOVINE Silvio – FDI

Nato a Vicenza, il 20 dicembre 1983 – Laurea in giurisprudenza;

Eletto nella Circoscrizione Veneto 2

Collegio di Elezione – collegio uninominale VENETO 2 – U04

Presentato dalle liste collegate in coalizione LEGA-FI-FDI-NM

Proclamato il 5 ottobre 2022

Iscritto al Gruppo Parlamentare

FRATELLI D’ITALIA dal 18 ottobre 2022

Componente degli Organi Parlamentari: