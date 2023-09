Domenica 10 settembre 2023 torna l’appuntamento con la Giornata Europea della Cultura Ebraica, l’evento annuale che apre alla cittadinanza le porte di Sinagoghe, musei e altri siti ebraici, quest’anno in Italia in ben 101 località, distribuite in sedici regioni, da nord a sud alle isole.

XXIV GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA IN 101 LOCALITÀ E 16 REGIONI IN ITALIA

IN VENETO EVENTI IN OTTO LOCALITÀ WEB: WWW.UCEI.IT/GIORNATADELLACULTURA

La manifestazione, giunta alla ventiquattresima edizione, ha ricevuto quest’anno la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

alla quale partecipano trenta Paesi europei, è coordinata e promossa nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Con un tema inedito, “La bellezza”, a fare da “fil rouge” tra le centinaia di eventi che saranno organizzati in tutto il Paese. Un’occasione per far conoscere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e archeologico ebraico in Italia, e per riflettere sulle peculiari declinazioni del “bello” da un punto di vista ebraico.

Numerosi gli eventi in VENETO, che si terranno in otto località: VENEZIA, PADOVA, VERONA, VICENZA, VITTORIO VENETO, CONEGLIANO, ROVIGO, PORTOBUFFOLE’.

A VENEZIA,

dalle 10.00 alle 18.00 è previsto l’ingresso ai diversi siti ebraici del campo di ghetto: la Sinagoga Levantina e quella Spagnola; le antiche aule di studio Scola Cohanim e Scola Luzzatto e il giardino biblico che, nascosto all’interno della Sinagoga Spagnola, raccoglie oltre 450 specie di piante e alberi, citate nel testo biblico.

Il visitatore potrà accedere liberamente ai suddetti luoghi e svolgere la visita in autonomia utilizzando anche la nuova APP gratuita e scaricabile ritirando il codice alla Biglietteria (campo di Ghetto Novo, 2882).

Alle 9.30 partirà la visita all’antico cimitero del Lido di Venezia guidata dal Comandante Aldo Izzo. Il cimitero rimarrà visitabile liberamente fino alle ore 17.30. Sarà possibile entrare in visita libera, recandosi all’ingresso: Riviera San Nicolò (vicino all’imbarcadero Ferryboat Tronchetto/Lido).

Dopo molti anni di chiusura e un importante restauro, alle ore 11.00 e alle ore 15.00 ci saranno due visite guidate e gratuite alla Sinagoga Italiana appena riaperta (Calle Ghetto Vecchio, 2883). Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti chiamando lo 055 2989815.

A VENEZIA,

La Libreria del Ghetto (Cannaregio 122) ospiterà i due incontri a ingresso libero; il primo

– alle ore 11.00 – sarà dedicato a “La storia e la bellezza dei musei ebraici italiani e europei. Perché visitarli?”, un dialogo tra Marcella Ansaldi, direttore del Museo Ebraico di Venezia, e Franco Bonilauri, già Direttore del Museo Ebraico di Bologna e scrittore. Alle ore 12.30 ci si avvicinerà al momento del pranzo con: “Speciale cucina Kosher, la bellezza di un buon piatto”, in collegamento con la chef Silvia Nacamulli.

Nel capoluogo veneto si è pensato anche ai bambini con il laboratorio didattico gratuito “La bellezza della festa”, alle ore 11.00, 12.00, 15.00 e 16.00. Le attività – per bambini tra i 5 e i 12 anni – avranno luogo presso l’Aula didattica, Calle del forno, punto di ritrovo presso la Biglietteria in Campo di Ghetto Novo 2882.

Dalle 9.00 fino alle 17.30 sarà infine possibile visitare, presso Ikona Gallery (Campo di Ghetto Novo) “Mercanti e stracciaioli nel Ghetto di Venezia”, esposizione di preziosi tessuti antichi ebraici che ci aiutano a comprendere la storia del Ghetto di Venezia.

Maggiori informazioni: Tel. 055 2989815, Mail. ghettovenezia@operalaboratori.com

Tante iniziative anche a PADOVA,

dove si prevede l’apertura gratuita della Sinagoga Italiana, in via San Martino e Solferino, 9 (visite alle ore 9.30-10.15-11.00-15.45-16.30), del Museo della Padova Ebraica, in via delle Piazze, 26 (aperto dalle 12.30 alle 17.00) e dei Cimiteri ebraici di via Wiel e via Campagnola (visite ore 11.00 e 15.30).

Il programma – che si svolge presso il Museo della Padova Ebraica – inizia alle ore 10.00 con l’introduzione alla Giornata, per proseguire alle 10.30 con il primo incontro dal titolo “Ki tov/Kalos: e vide che era buono e bello”, una conferenza a cura del dott.

Pierluigi Toso autore del libro “La bellezza nella Bibbia”.

Nel pomeriggio, alle 18.00, verrà affrontato il tema della Giornata nella conferenza

“Tiferet o della bellezza” con l’artista multimediale Tobia Ravà; alcune delle sue opere saranno straordinariamente esposte al Museo della Padova Ebraica dal 10 settembre al 5 novembre 2023.

Per partecipare agli eventi e alle visite è richiesta la prenotazione attraverso i seguenti canali: Tel. 049 661267 (dal lunedì al giovedì 9.00-16.00), Whatsapp 375 6347243 e Mail. museo@padovaebraica.it .

Location mattutina di VERONA

sarà la Sinagoga (Via Rita Rosani, 4) dove alle 10.30 verrà inaugurata la Giornata con i saluti istituzionali. Alle 11.00, intermezzo di musica

liturgica “La bellezza della musica” e a seguire, alle 11.15, conferenza di Rav Tomer Corinaldi (Rabbino di Verona) dal titolo: “Che Hashem estenda i confini di Yefet e abiti nelle tende di Shem” (Genesi 9, 27) che approfondirà l’importanza della Bellezza nell’ebraismo. Alle 11.45 verrà poi ripetuto l’intermezzo “La bellezza della musica”.

Nel pomeriggio, nel Salone della Comunità Ebraica, inaugurazione della mostra Play Zeno Cosini “La vita non è né brutta né bella, ma è originale”; appunti e rapsodie su “La coscienza di Zeno” e sul “Viaggio attraverso la gioventù” di Lorenzo Montano a cent’anni dalla pubblicazione. Sarà presente il curatore della mostra Riccardo Mauroner.

Dal 13 settembre la Mostra sarà visitabile presso la Società Letteraria di Verona (Piazzetta Scalette Rubiani, 1). Infine, il gruppo Hagadà Klezmer Trio si esibirà poi nel piazzale davanti alla Sinagoga alle ore 17.00.

Sempre in Sinagoga, si potrà visitare l’esposizione “Momenti di vita ebraica”, a cura di ADEI–WIZO sezione di Verona, aperta dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

Durante l’arco della giornata sarà possibile visitare alle ore 12.00 e 14.30 la Sinagoga e la Verona ebraica (punto di ritrovo davanti alla Sinagoga) e alle ore 17.30 il Cimitero Ebraico (Via Badile 89).

L’appuntamento a VICENZA

è posticipato a lunedì 11 settembre alle ore 17.00 presso il Salone Centrale Dalla Pozza di Palazzo Cordellina (Contra Riale 12) per un viaggio nell’universo ebraico dal titolo: “L’ebraismo e la bellezza”, con il Rabbino della Comunità Ebraica di Verona e Vicenza Tomer Corinaldi, Enrico Richetti e Ester Silvana Israel.

Per maggiori informazioni sul programma di Verona e Vicenza: Mail. segreteria@comebraicavr.it, Web. https://www.comebraicavr.it/geceplayzenocosini/.

Diversi gli eventi domenica 10 settembre a VITTORIO VENETO.

Alle 10.00 partirà la visita guidata ai luoghi ebraici di Vittorio Veneto (ex ghetto e cimitero). La prenotazione è obbligatoria, per informazioni, indirizzi e prenotazioni chiamare il numero: 043857243. Alle ore 17.00 si potrà ascoltare al Palafenderl (via del Meril, 3) “La bellezza”, un concerto di musica e canti ebraici a cura della scuola di musica e canto “Toti dal Monte” di Pieve di Soligo. Ingresso libero.

Sempre al Palafenderl, alle 20.30, si balla con lo stage di danze ebraico-israeliane, ingresso libero. Maggiori informazioni: IAT Vittorio Veneto Tel. 0438 57243.

A CONEGLIANO

il Centro Coneglianese di Storia e Archeologia organizzerà alle 16.30 nell’androne di Palazzo Sarcinelli (Via XX Settembre, 132) un incontro tra libri e musica dal titolo: “Conegliano-Venezia: legami in musica, documenti e memorie delle famiglie ebraiche”, sul libro di Edoardo Gesuà sive Salvadori “L’alberto del ghetto, con musiche di Giulia Dalla Valle.

A ROVIGO,

alle ore 16.00, l’Associazione TeradaMar organizza “La Bellezza della Vita vissuta”, una visita del cimitero ebraico della città (via Stacche) attraverso le storie di vita di alcuni componenti della Comunità ebraica cittadina ivi sepolti.

Info e prenotazioni: associazioneteradamar@gmail.com, 3381470208 e 3282572136.

Infine a PORTOBUFFOLÈ,

presso il piazzale del Museo del ciclismo (via Borgo Servi), è previsto alle 15.30 un incontro dedicato al significato della musica klezmer e la sua influenza nella musica jazz e contemporanea, con Ulysse Bonaventura, musicista e direttore della “Scuola e accademia d’arte Virgilio Boccardi”.

Alle 16:30 si proseguirà con lezione di danze polari israeliane e klezmer per provare in armonia e divertimento la cultura della musica klezmer e non solo. Ingresso con contributo libero. L’evento si terrà anche in caso di pioggia. Maggiori informazioni ai seguenti contatti: Tel. 3356802082, Mail. eventi@dotmob.it e ufficioturistico@comune.portobuffole.tv.it

La Giornata Europea della Cultura Ebraica

è un appuntamento culturale ormai consolidato, che nel nostro Paese, come sostenuto dall’AEPJ, l’associazione europea per la preservazione del patrimonio ebraico e organizzazione “ombrello” della Giornata, vanta il primato di edizione più ampia e riuscita in Europa. Grazie alla virtuosa e fattiva collaborazione tra Comunità Ebraiche, Comuni, Enti locali e Associazioni attive sul

territorio, e a un patrimonio storico-culturale di sicuro interesse, ogni anno si dà vita a una manifestazione diffusa in modo capillare in gran parte della penisola, che accoglie decine di migliaia di visitatori.

La XXIV Giornata Europea della Cultura Ebraica ha ricevuto la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica. La manifestazione è riconosciuta dal Consiglio d’Europa. Gode inoltre del Patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

