Esac Formazione: al via i primi corsi gratuiti per la leadership femminile

Apre “una stanza tutta per sè”, il progetto a tutto campo di Esac Formazione di Vicenza per la leadership femminile

I primi corsi a costo zero sono dedicati alle donne disoccupate e alle studentesse e guardano alle modalità più efficaci per trovare occupazione

“Una stanza tutta per sé”

Entra nel vivo il progetto “Una stanza tutta per sé: spazi fisici, culturali ed economici per lo sviluppo e la valorizzazione della leadership femminile”* che vede Esac Spa- Formazione come capofila di un ampio e variegato partenariato di rete e operativo che abbraccia tutta la provincia.

Nell’arco dei prossimi 18 mesi il progetto produrrà una serie di interventi mirati a favorire la partecipazione equilibrata di genere nel mercato del lavoro e nei ruoli apicali della società. I primi due eventi prenderanno il via nei prossimi giorni.

Si tratta di due proposte di corsi, entrambe in due edizioni, che si rivolgono prevalentemente a donne disoccupate. Ma anche a studentesse orientate a inserirsi quanto prima nel mondo del lavoro.

La partecipazione ai corsi è a costo zero poiché le attività del progetto sono totalmente finanziate nell’ambito del PR Veneto FSE+ 2021-2027.

La prima proposta è sul tema:

“Mi candido: strategie efficaci per trovare occupazione” e si svolgerà il 13 e il 15 settembre, con orario dalle 9.00 alle 13.00. Presso il Centro Formazione Esac, via Piazzon, 40 – Creazzo (VI). I posti disponibili sono 8. La seconda edizione di questo corso, sempre con le stesse modalità e finalità, si svolgerà, invece, lunedì 25 settembre e giovedì 28 settembre 2023. (Chiusura iscrizioni 18 settembre 2023).

L’altra proposta

L’altra proposta formativa tocca gli aspetti dell’empatia e della comunicazione efficace sul lavoro. “Esprimersi: il valore del linguaggio nei contesti professionali” è il tema del corso che si svolgerà lunedì 18 settembre e mercoledì 20 settembre 2023, con orario 09.00-13.00, e che prevede la partecipazione di 10 iscritti. La seconda edizione dello stesso corso è programmata per mercoledì 27 settembre e lunedì 2 ottobre 2023, ore 09.00-13.00.

Tali corsi sono proposti da Esac in collaborazione con il partner operativo Job Club Srl, startup a valore sociale, che si occupa di formazione per la ricerca di lavoro.

Per partecipare ai corsi gli interessati sono invitati a consultare il sito esacformazione.it e inviare la domanda e gli allegati richiesti (tramite e mail all’indirizzo info@esacformazione.it) entro le scadenze previste dai bandi.

*“Una stanza tutta per sé: spazi fisici, culturali ed economici per lo sviluppo e la valorizzazione della leadership femminile” Progetto cod. 1172-0001-1522-2022. C.U.P. H94G23000160007 PR Veneto FSE+ 2021-2027, Obiettivo “Investimenti per l’occupazione e la crescita” – Priorità I, Obiettivo specifico c) Approvazione dell’Avviso “P.A.R.I. Progetti e Azioni di Rete Innovativi per la parità e l’equilibrio di genere” e della Direttiva per la presentazione e realizzazione dei progetti.

Fonte: Confcommercio Vicenza – Ufficio Stampa