Comune di Malo: rinnovata la convenzione con “Anc Malo”

La giunta comunale ha rinnovato per tutto il 2023 la convenzione con il gruppo di volontariato “Anc Malo” (Associazione nazionale carabinieri) sezione “Ilario Rigoni” di Malo per i servizi di sorveglianza scolastica e collettiva.

Si tratta di un compito prezioso quello svolto dai volontari dell’Anc Malo, che non si limita al presidio dei plessi scolastici, da quelli per l’infanzia sino alla secondaria, esteso agli scuolabus. Ma anche un’attività di assistenza, informazione, osservazione e segnalazione nel territorio, rivolta a appuntamenti particolari come il mercato del martedì. Oltre alla biblioteca civica, eventi culturali e manifestazioni sportive.

Una presenza costante ed apprezzata dalla cittadinanza, come conferma il sindaco Moreno Marsetti: <Il servizio di questi volontari ci consente di prevenire episodi di microcriminalità e garantisce sicurezza. Li ringrazio per l’eccellente lavoro svolto per la comunità e che continueranno a garantire, anche sul fronte del trasporto di persone disabili. Come amministrazione abbiamo loro donato un veicolo attrezzato per queste necessità>.

<La collaborazione con le associazioni d’arma è da sempre un fiore all’occhiello per la comunità – afferma l’assessore Nelvio Piazza con delega a questo tipo di associazionismo. – E il volontariato ci consente di potenziare servizi che vanno a fare di tutte le famiglie maladensi>,

Il Comune partecipa alle spese sostenute dal gruppo di volontari.

Fonte: Comune di Malo (VI) – Ufficio Stampa

Malo, 4 settembre 2023

Nella foto di copertina: i volontari “Anc Malo” a presidio di manifestazioni promosse a Malo

L’associazione Anc Malo breve storia

Associazione Nazionale Carabinieri “Ilario Rigoni” di Malo è nata dalla volontà di alcuni soci di rendersi utili alla collettività operando nell’ambito del volontariato e della protezione civile. L’Associazione si occupa principalmente di dare supporto alle forze dell’ordine ed alle varie istituzioni in occasione di manifestazioni e di emergenze. Grazie all’entrata di nuovi volontari, il raggio d’azione dell’Associazione si è ampliato su tutto il territorio nazionale.

Fonte dal sito: https://www.csv-vicenza.org/