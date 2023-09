Beatrice Lain e Silvia De Vicari: le nuove Lionora e Oldrada della Partita a Scacchi

La cerimonia di proclamazione con l’attore Roberto Ciufoli, nell’ambito delle celebrazioni per 100 Anni di Partita

Sono Beatrice Lain e Silvia De Vicari

rispettivamente le nuove Lionora e Oldrada della Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi. Dopo una ardua selezione, la proclamazione è avvenuta in Piazza degli Scacchi, domenica 3 settembre, a conclusione del week end delle celebrazioni per “100 Anni di Partita a Scacchi”, che hanno portato in città oltre 22.000 persone.

Ad annunciare il nome delle protagoniste della prossima edizione dello spettacolo (in programma il 6-7-8 settembre 2024) un inedito cerimoniere, l’attore Roberto Ciufoli, in questi giorni in città, che ha condotto la cerimonia con professionalità, in perfetto veneziano.

A Beatrice Lain

(23 anni, di Colceresa, studentessa di lingue) quindi il ruolo della figlia del Castellano che andrà in sposa al vincitore della gara di scacchi.

Silvia De Vicari

(21 anni, di Marostica, studentessa di Arti Visive) sarà invece giovane sorella del Governatore, in sposa all’altro contendente.

Emozionate e felici, le giovani che si contenderanno i cuori di Vieri da Vallonara e Rinaldo da Angarano, si apprestano a vivere una favola moderna, che da un secolo incanta il mondo.

“Una bellissima proclamazione – ha commentato a caldo il presidente di Pro Marostica, Simone Bucco – Inizia già una nuova avventura che ci accompagna alla prossima edizione dello spettacolo.

Dopo il successo oltre ogni aspettativa dei festeggiamenti per il centenario, la macchina organizzativa è già in moto per dare vita alla prossima Partita a Scacchi, una edizione ricca di novità e di cambiamenti”.

