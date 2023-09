Mostra del Cinema di Venezia: gli appuntamenti del 4 settembre

A seguire si trasmettono gli appuntamenti di domani, 4 settembre, nello spazio della Regione del Veneto alla Mostra del Cinema di Venezia:

10.00 10.45

Il contributo alla promozione della parità di genere dell'industria cinematografica

A cura di Francesca Torelli Consigliera regionale di Parità Regione del Veneto

Intervengono:

Maria Roberta Novielli direttrice Ca’ Foscari Film Festival e Master in Fine Arts in Filmmaking

Giuliana Fantoni esercente di Treviso, Presidente FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai) delle Tre Venezie e, sempre per la FICE, Vicepresidente vicario nazionale.

Modera: Francesca Torelli Consigliera regionale di Parità

Ore 11.00 12.00

Women’s Tales #2

A cura di Miu Miu e Giornate degli Autori

Modera: Penny Martin editor in chief di The Gentlewoman

Ore 12.30 13.30

Presentazione ufficiale di Cortinametraggio 2024

A cura di Associazione culturale Cortinametraggio

Intervengono:

Roberto Ciufoli presentatore del festival

Niccolò Gentili direttore artistico

13.45 14.30

In-Finiti un film che parla d’amore A cura di A.C. Production srl

Intervengono:

Michele Cali produttore

Cristian De Mattheis regista

Francesca Loy attrice

Federico Le Pera attore

Ignazio Moser attore

Giulio Rapetti in arte Mogol

Modera: Laura Peloso giornalista

Giovanni Scapagnini ricercatore

16.30 17.30

Giffoni Innovation Hub presenta: Proiezione Corto "Così fa il silenzio di Enel

A cura di Edipo e Giffoni

Intervengono:

Luigi Sales head of original productions Giffoni Innovation Hub

Nicola Tagliafierro global sustainability director di Enel X

18.45 19.30

Pro-AGONISTI di una serie internazionale sullo SPORT

A cura di Blullow/Keymotions

Il territorio veneto raccontato nella prima serie TV internazionale di investigazione sportiva attraverso le storie dei personaggi che lo vivono, lo animano, lo allenano.

Intervengono:

Luca Tramontin autore e protagonista

Andrea Sartori co-produttore e direttore della fotografia

Marika Fantini presidente Sporting la Barena di Campalto ASD

Elettra Mallaby attrice

Toussaint Mavakala attore

Modera: Daniela Scalia produttrice e regista

Fonte: Agenzia Veneto Notizie

Ufficio Stampa della Giunta Regionale del Veneto

(AVN) Venezia, 3 settembre 2023

La 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera. La Mostra si propone di favorire la conoscenza e la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria, in uno spirito di libertà e di dialogo. Una sezione è dedicata alla valorizzazione di operazioni di restauro di film classici per contribuire a una migliore conoscenza della storia del cinema, in particolare a vantaggio del pubblico dei giovani.

Fonte dal sito: https://www.labiennale.org/it/cinema/2023

Credit foto di copertina: https://www.labiennale.org/it/cinema/2023