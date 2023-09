Colombia e Belgio conquistano gli ultimi 2 titoli nella maratona – Montecchio Maggiore: entusiasmante finale per i Mondiali di pattinaggio corsa

Nel suggestivo circuito di 4,7 km

con partenza e arrivo in Piazza Duomo, nel centro di Montecchio Maggiore si è svolto l’atto conclusivo degli Speed Skating World Championships, i campionati del mondo di pattinaggio corsa che si sono disputati dal 26 agosto al 3 settembre a Montecchio Maggiore e Vicenza.

Anche oggi un numeroso pubblico ha seguito la maratona, dimostrando che in questi giorni il pattinaggio ha appassionato e conquistato i cittadini e molti appassionati che sono venuti da un po’ tutto il mondo per seguire i propri beniamini.

La gara femminile

ha visto ancora una volta lo strapotere della Colombia con Johana Viveros che ha conquistato il titolo di campionessa del mondo e Fabriana Arias e Gabriela Rueda che hanno occupato gli scalini più bassi del podio.

Una gara molto veloce nella prima parte che ha portato alla fuga di un gruppo di una trentina di atlete. Nei giri successivi ha iniziato a prevalere la tattica con tutte le favorite che hanno iniziato a controllarsi e a prepararsi allo sprint finale in cui la gestione perfetta da parte del team colombiano ha consentito di conquistare i primi 3 posti, lasciando solo il quarto alla venezuelana Angy Anabela.

Nell’ultimo giro leggermente attardate le italiane Giulia Presti e Federica Di Natale che hanno chiuso rispettivamente al 13° e 14° posto.

Bart Swings si è confermato leader

nelle distanze lunghe aggiudicandosi il quarto titolo in questo mondiale. Il poliedrico campione belga, che è anche campione olimpico su ghiaccio, ha preceduto al traguardo il tedesco Felix Rijhnen e il colombiano Kevin Lenis.

Il circuito, che prevedeva una parte molto veloce ed una molto tecnica con curve e cambi di direzione continui, ha condizionato la tattica di gara, nessuno è riuscito ad andare in fuga e si è assistito ad un finale avvincente.

Gli atleti sono stati premiati

dalla consigliera della Regione Veneto, Milena Cecchetto, dal Sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula, e dalla Vice Presidente World Skate, Karen Doyle.

I mondiali sono stati organizzati in stretta sinergia con i Comuni di

Montecchio Maggiore

Vicenza

FISR,

COL “Mondiali di Pattinaggio Corsa 2023”,

che fa riferimento alla storica società Pattinaggio Alte Ceccato.

Il Presidente del COL è Antonio Grotto,

mentre gli altri componenti sono Chiara Cavallo, Monica Frigo, Giulia Pozzan e Francesca Segala.

Al termine della premiazione il COL ha omaggiato le autorità presenti e i componenti della World Skate, con la mascotte della manifestazione, il gattino Movi.

La manifestazione si è svolta sotto l’egida della World Skate con il patrocinio del CONI, della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza.

Numerose le aziende che hanno dato il loro sostegno alla manifestazione tra cui Sorelle Ramonda e Acque del Chiampo come main partner; Banca delle Terre Venete, Zorzetto acciai e ATP Roller come official partner e Radio Bellla Monella e Radio Gelosa come radio partner.

